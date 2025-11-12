一早被錢砸醒！民眾嗨喊：普發一萬入賬 最快發放銀行曝

完成普發登記並經檢核成功的民眾，款項陸續於11日18時起至12日入帳。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





全民普發一萬自本月5日起開放登記入帳，首批於5日至10日完成登記並經檢核成功的民眾，款項已於11日18時起至12日陸續入帳。今（12）日也有民眾開心表示：「最後一批登記，竟然也是今天入帳！」

財政部指出，凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；而11月11日之後登記成功者，則可於登記後2個營業日內收到款項。

財政部也提醒，民眾可透過補摺、網路銀行或行動銀行確認入帳情形，確保款項順利入帳。若因資料錯誤導致登記或入帳失敗，可自11月13日起至普發現金官網（https://10000.gov.tw）查詢登記結果，系統將提示原因並開放重新登記，或改採ATM或郵局領現方式。

而今日有不少民眾開心分享入帳喜訊：「完全沒想到原來普發真的這麼快入帳，我是跟著分流一起登記的那一批」、「今天早上的好心情是普發一萬」、「最後一批登記，竟然也是今天入帳！」並曬出入帳通知，同時好奇詢問：「大家登記入帳選個哪個銀行？都入帳了嗎～」「想知道哪間銀行發行速度最快？」

對此，已有網友紛紛回報入帳狀況：「元大已經有入帳我剛剛有看到 」、「郵局入帳+1」、「農會已入」、「台新清晨五點陸續入帳喔～ 」、「永豐00：53入帳，我甚至11號才填的」。

另有網友發問想知道哪間銀行發放速度最快，據了解，目前包括國泰世華銀行、台灣企銀、永豐銀行、王道商業銀行、連線銀行、台灣銀行、第一銀行、華南商業銀行、渣打銀行、土地銀行、京城銀行、新光銀行、兆豐銀行、第五信用合作社、板信商業銀行、玉山銀行、台新銀行、元大商業銀行、中國信託、彰化銀行及將來銀行等多家金融機構，皆已陸續完成入帳作業。

