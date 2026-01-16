早說不是台灣人！陳玉珍掏身分證「出生地福建省金門縣」 批台積赴美如割地賠款

陳玉珍當場掏出身分證，指金門屬福建省而非台灣省。

國民黨立委陳玉珍近期因推動《離島建設條例》設置自貿區，被質疑有意「洗產地」，更遭爆料曾向美國智庫直言「自己不是台灣人」。對此，陳玉珍今（16日）在立法院受訪時情緒激動，當場掏出身分證正名，強調自己出生地為「福建省金門縣」，並大方承認：「我早就說過一百遍我不是台灣人！」

針對反紫光團體成員許美華的指控，陳玉珍爆氣表示不認識對方，並批評台派對金門極度無知，她展示身分證指出，金門在行政區劃上隸屬「福建省」，而非「台灣省」。她強調，中華民國包含台澎金馬，而金門與馬祖人自幼的認知就是「福建人」，台灣是指那個島，而國家名字是中華民國。陳玉珍怒喊：「金門與台灣是平起平坐，不要用大台灣想法霸凌金門！」並重申自己是中華民國國民，更是金門福建人。

廣告 廣告

面對外界對其提案設置離島自由貿易示範區可能導致「洗產地」的質疑，陳玉珍反駁這是對金門的嚴重歧視。她質疑，台南與高雄同樣設有自貿港，為何不會被貼上洗產地的標籤？她認為爭取金門享有與南部城市同等的發展權利並無錯誤，台派人士不應動輒扣上「賣台舔共」的帽子，這種作法只會讓金門人感到被排擠與憤怒。

談及近期台美達成的15%關稅協議，陳玉珍語帶諷刺地表示，這並非外交成就，而是政府在美國霸權下的無奈妥協。她指出，台積電被迫將產業鏈外移美國，不僅面臨美國員工是否願意「賣肝」的效率問題，更可能影響公司獲利，陳玉珍批評，政府不用把這件事說得多偉大，「這就是不得已，不要說是喪權辱國，至少是割地賠款！」





更多《鏡新聞》報導

台美關稅敲定15% 陳方隅曝簽約地點「藏細節」：中國要大跳腳了

台美關稅談判「4項目標」全達成 卓榮泰讚：擊出漂亮全壘打

陳玉珍拋「一個福建」挨批 曬身分證反擊：他們不懂