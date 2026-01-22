早起喉嚨痛！醫揭「2大元凶」 示警：恐和肥胖有關

生活中心／張尚辰報導

陳亮宇表示，夜晚鼻塞及肥胖都有可能是早上喉嚨痛的元凶之一。（示意圖／資料照）

很多人一早起床時都會出現喉嚨痛的困擾，不少民眾也會將這種狀況與感冒聯想在一起。對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇列出「3招」改善早上喉嚨痛的方法，並指出夜晚鼻塞，以及肥胖引起的睡眠呼吸中止症，都可能是造成喉嚨不適的元凶之一。

陳亮宇在YouTube頻道中發布影片表示，若晚上睡覺時出現鼻塞，容易不自覺張口呼吸，在空氣未經鼻腔濕潤的情況下，喉嚨便容易變得乾燥，進而引發疼痛不適。

此外，「肥胖」也是導致早上喉嚨痛的原因之一。由於肥胖可能引發「睡眠呼吸中止症」，使胃酸從胃部逆流至喉嚨，進而產生燒灼感。

至於改善方式，陳亮宇建議，起床後可先喝一杯溫熱的水或豆漿，或吃一碗清粥小菜，同時積極治療鼻塞並進行減重。若能做好上述幾點，不僅有助於改善體態與睡眠品質，也能有效減輕喉嚨酸痛不適的情況。

