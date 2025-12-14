一早起床喉嚨痛到凍未條？醫揭「3原因」不一定是感冒 簡單舒緩法報你知

一早起床喉嚨痛到受不了？醫揭「3原因」不一定是感冒。示意圖／取自photoAC

不少人早晨醒來會感到喉嚨刺痛、痛得難受，甚至懷疑自己是否感冒？開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇指出，「喉嚨痛得要死」並不代表一定是感冒，他並分享「3狀況」，可自測是否真的感冒。

檢視「3大狀況」 自測是否真感冒

陳亮宇在YouTube衛教影片中指出，若是早上起來喉嚨痛，懷疑自己感冒了，可以先檢視一下有無以下3種狀況：1.因為鼻塞過敏，鼻腔塞住沒辦法呼吸，只能嘴巴張開睡覺、2.晚上打呼很大聲、3.喉嚨常常覺得又乾，又酸酸苦苦。他認為，這3種情況並不代表一定是感冒了。

喉嚨不舒服怎緩解？陳亮宇曝解方

針對這類喉嚨不適，陳亮宇建議，起床後先喝一杯溫水或豆漿，可立即緩解乾燥疼痛感；對於晚上因鼻塞而張口呼吸的人，應先改善鼻塞問題，讓空氣經由鼻腔加濕通過，以降低喉嚨不適；而睡眠呼吸中止症患者，則可透過減重與改善體態來改善夜間睡眠品質，同時減少喉嚨疼痛的現象。

「感冒」與「喉嚨乾燥」的差別

根據《ETtoday健康雲》報導，陳亮宇表示，如果早晨起床後喉嚨痛一喝水就緩解，多半是因乾燥引起的不適。他建議，除了喝水，吃一些稠狀食物也有助於保持喉嚨黏膜濕潤。相反的，若喉嚨痛是感冒引起的病毒性發炎，喝溫水只能略微舒緩，症狀通常會持續一整天。

陳亮宇進一步說明，張嘴呼吸在現代社會相當普遍，常見原因包括鼻過敏、鼻塞或睡眠呼吸中止症。雖有人會嘗試用止鼾膠帶訓練鼻腔呼吸，但膠帶往往貼不住，成效有限，甚至可能影響睡眠品質。

陳亮宇：「戴口罩睡覺」可改善喉嚨痛問題

針對改善方法，他建議可「戴口罩睡覺」，避免吸入過乾空氣，幫助緩解喉嚨痛；至於因睡眠呼吸中止症導致的胃食道逆流，則可透過側睡減輕症狀，同時改善打呼問題。



