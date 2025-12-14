一早起床喉嚨痛？ 醫揭可能是「3狀況」非感冒

一早起床喉嚨痛有時並非感冒了。（示意圖／翻攝自photoAC）

天氣逐漸轉冷，不少人有一早醒來驚覺喉嚨不對勁的經驗，不禁懷疑自己感冒了。然而， 耳鼻喉及頭頸外科專科醫師陳亮宇指出，喉嚨痛除了可能是感冒之外，最常見的是鼻塞過敏難以呼吸，導致只能張著嘴巴睡覺，醒來發現喉嚨很乾燥，非感冒的喉嚨痛可以靠喝溫熱水緩解症狀；此外，容易打呼及患有睡眠呼吸中止症者恐使胃酸逆流，導致喉嚨有燒灼感。

耳鼻喉科診所院長陳亮宇在YouTube頻道分享衛教影片提到，早上起來喉嚨痛有時候並非是感冒，可以檢查看看自己是否有3大狀況，首先是因為鼻腔塞住、過敏沒辦法呼吸，導致自己只能嘴巴開開的睡覺；其次，睡眠呼吸中止症患者睡覺時打呼太大聲；或是喉嚨常常感覺到又乾又酸又苦苦的。

至於有什麼方法可以解決早上起床非感冒的喉嚨痛現象，陳亮宇說明，起床後先喝一杯溫熱的水或是溫豆漿、清粥小菜，即可減緩喉嚨乾燥疼痛的感受；再來，若晚上睡覺鼻塞、習慣張嘴呼吸者，因沒有經過鼻腔濕潤，容易讓喉嚨產生乾燥，因此得先解決自身的鼻塞狀況；第三個是減肥，陳亮宇表示，肥胖易導致患有睡眠呼吸中止症，恐讓胃酸從胃逆流上來到喉嚨，讓喉嚨有些燒灼感，因此透過好好減重、控制體態以改善夜間睡眠，也能解決喉嚨酸苦痛的現象。

陳亮宇建議，若是容易張嘴呼吸，可以戴著口罩睡覺，讓呼吸時的空氣不要那麼乾燥，喉嚨痛也能獲得改善。至於胃食道逆流者，可以「側睡」減輕打呼現象。

