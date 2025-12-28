一早起床視線模糊 當心眼中風上身

這幾天真的好冷，對三高病有來說，天氣變化大，不只會有腦中風的風險，還要注意眼中風，因為它是突然發生、而且不會痛，眼科醫師提醒，如果發現視力突然下降，建議到醫院做徹底檢查，因為眼中風黃金治療時間，只有12個小時。

民眾王先生：「睡前會(用手機)啊，就是說讓自己比較容易入眠，用久了就覺得滿疲勞這樣。」

躺在床上追劇用手機，是不少現代人睡前的休閒活動，然而用眼過度，起床突然間短暫的失明，這樣的症狀很可能是視網膜動脈阻塞，也就是俗稱的"眼中風"。三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文：「眼中風就是在眼部裡面血管產生的病變， 最大的病變就是堵塞或出血，有些人他的前兆， 就可能開始有點頭痛， 或者看到一些 怎麼搞的， 最近視力好像有一陣一陣模糊的跡象， 然後突然就 整個就突然看不見了。」

一般來說眼中風可以分成兩種型態，分別是動脈阻塞及靜脈阻塞，其中動脈阻塞較為嚴重，沒有即時處理最終會導致失明，靜脈阻塞雖然會逐漸恢復，但有可能會產生黃斑部水腫，即使馬上治療，視力也可能僅剩6至7成。三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文：「最常發生的話， 大概發生在三高族群， 比如說高血壓 糖尿病這些患者， 如果說 他們有時候因為熬夜， 或者沒有睡好 或者是心情煩悶， 或者血壓起伏很大 血糖起伏很大， 它就很容易發生。」

眼中風並非一夕之間就會發生，對於一般民眾長時間的熬夜使用手機，或是三高族群沒有控制好血糖，都很有可能出現這個症狀，因此如何預防也是相當重要。三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文：「有時候很多人發生，就是一早起床的時候會發生， 那這個時候就代表說， 在起床的動作不要太快， 稍微緩和地起床也可能會比較好， 那另外就是年紀大的人， 可能定期就要接受一些， 像血壓 血糖的檢查， 也定期要接受眼科的檢查。」

醫師提醒，在季節交替之際也是眼中風的好發期，民眾務必要做好保暖措施，保持規律作息、穩定的血壓，就能大大降低，眼中風的風險。

