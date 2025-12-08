早起恐增心梗風險！醫推「1飲品」預防血栓 老人更要喝

記者鄭玉如／台北報導

天氣轉冷，清晨心血管意外風險增加。心臟內科醫師林謂文提到，起床注意保暖，多穿衣服，並喝溫水補充水分，預防血栓與心肌梗塞。（示意圖／PIXABAY）

天氣越變越冷，心血管疾病風險大增。心臟內科醫師林謂文提到，心腦血管意外經常發生於清晨時段，建議起床時注意溫差變化，多穿一件衣服保暖，另外，起床後因身體水分不足，加上血液循環變差，容易造成血栓情況，起床後可以喝杯溫水，預防心肌梗塞。

林謂文在節目《祝你健康》表示，心腦血管事件經常發生在清晨時段，與夜晚的「輻射冷卻效應」及起床後的溫差變化有關。清晨是一天當中氣溫最低的時候，一旦離開溫暖床鋪、走向浴室，短時間內遭受冷空氣刺激，容易造成血管急速收縮，若半夜起床上廁所，記得多穿一件衣物，減少冷刺激對血管造成的負擔。

另外，頭頸部與四肢是最容易受寒的部位，特別是老人家或有心腦血管疾病的患者，外出活動時可戴毛帽、穿高領毛衣或使用圍巾保暖，四肢冰冷更是血液循環不良的警訊，部分長者夜間腳部抽筋，除了可能與電解質失衡有關，也與腿部受寒、局部血流變差有關，他建議，可以穿襪子睡覺，以減少夜間抽筋發生。

林謂文進一步說明，清晨也是心肌梗塞的好發時段。許多長者夜間睡眠僅5至6小時，這段時間未進食且較少補充水分，使身體處於脫水狀態，加上夜間代謝減慢、血液黏稠度上升，恐增加血栓形成風險。早上起床後可先喝1杯溫水，補足水分，有助於改善血液循環並預防心梗。

