早起排隊！ 尾牙這天必吃「刈包」 全台名店爆滿

2／3土地公尾牙，不少人習俗會吃刈包招財。（圖／東森新聞）





2／3土地公尾牙，不少人習俗會吃刈包招財，全台刈包名店紛紛湧現排隊人潮。天母還有家刈包店甚至一年只開尾牙季4天，一早七點開門就大排長龍，甚至有顧客因為怕晚來要限購，凌晨四點多就來排。尾牙這天除了刈包，南部人更多是吃「潤餅」，一樣因為形狀，有招財納福之意。

排排排，小小攤位前人潮一路延伸拐進巷弄。刈包店小孩：「尾牙要吃刈包。」

因為說到土地公尾牙，不少人必吃這一味。排這麼久，就是為了手上這一顆餡料滿滿的刈包，而刈包除了因為形似錢包象徵招財，也因為叫虎咬豬，福咬住有招福之意。

廣告 廣告

天母老店一年就只賣尾牙季這4天，為了拜土地公求財多骨力，最早顧客甚至凌晨4點多就來排，因為晚來一點，一人就改限購2顆。

顧客：「我已經排一輪又排第二輪了，每年的尾牙，我們都會幫老師準備一份刈包，讓老師把福氣吃進去。」

刈包店業者何老闆娘：「這是我們台灣美麗的文化，我們要傳承，所以我們才做4天而已，大家才會想念。」

看看老闆娘手中這剛蒸好刈包皮，夾進滷到焦糖醬色的三層肉，滿滿酸菜花生粉，最後再來點香菜點綴，肥瘦鹹甜平衡，讓不少老饕一吃難忘。

顧客：「什麼都好吃真的都好吃，第一梯就買到了，（那時候幾點多來）6點多，（去年）沒買到今年要買到，跟別人比較起來比較Q，我是第一次吃，但朋友有吃過說很好吃。」

不只天母，台北藍家、高雄春蘭刈包也紛紛被直擊超長排隊人潮，基隆廟口老店也特別從下午提早到早上8點營業，增加兩到三成備貨，不過尾牙吃刈包似乎在北部比較盛行，南部這味更應景，潤餅因為形似古代捲起來的銀票，也有招財包容萬象之意。

北部民眾vs.記者：「拜拜的話都是刈包，潤餅包好容易濕掉，（你有聽過潤餅求財嗎），沒有欸。」

尾牙季各種求財儀式感，不論刈包、潤餅，你是哪一派，吃的都是迎新好兆頭。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

尾牙玄學吃「刈包」！必比登名店一早大排長龍

平民小吃漲！ 藍家刈包配四神湯組合「165元」

限定「粉紅刈包」嚇壞一票人 他喊話IKEA：敢在台灣賣嗎？

