早起的鳥兒不失智？研究揭「14點後才活動」失智率爆增45%

德州大學西南醫學中心研究團隊發現，高齡者若在下午2點15分或更晚時段才進入活動高峰，罹患失智症的機率比活動高峰較早者高出45%。這項追蹤超過2000名平均年齡79歲長者、為期3年的研究，揭示了人體內在生理時鐘與失智症之間的關聯。

下午較晚才出現精力高峰，可能代表人體內在時鐘與外在環境線索(例如明暗變化)出現不協調。（示意圖／Pexels）

研究開始時，所有參與者皆未罹患失智症，他們需配戴小型心率監測器長達12天，以測量晝夜節律狀態。研究人員將受試者分為活動高低差距明顯的「強烈型」，以及節律較「微弱型」的族群，並記錄每位參與者一天中活動量最高的時間點。

3年後的結果顯示，晝夜節律較弱的人，罹患失智症的風險更是節律強烈者的2.5倍。該研究第一作者、德州大學西南醫學中心助理教授溫蒂·王(Wendy Wang)表示，晝夜節律的干擾可能改變發炎等身體機制，也可能影響睡眠。

溫蒂·王補充，這些因素交互作用，可能透過「增加與失智症相關的類澱粉蛋白斑塊，或降低大腦清除類澱粉蛋白的能力」，進而促成疾病發展。類澱粉蛋白斑塊是在大腦中堆積的黏稠蛋白質團塊，會干擾神經細胞運作，最終導致失智症。

下午較晚才出現精力高峰，可能代表人體內在時鐘與外在環境線索(例如明暗變化)出現不協調。當這種情況發生時，身體在一天結束時無法順利產生疲倦感，反而出現「延遲型精力爆發」，長期下來會導致睡眠品質不佳、荷爾蒙失衡，以及全身性發炎反應。

失智症的成因相當多元，包括遺傳、腦部變化、不良飲食習慣、吸菸以及缺乏運動等因素。 （示意圖／Pixabay）

失智症的成因相當多元，包括遺傳、腦部變化、不良飲食習慣、吸菸以及缺乏運動等因素。不過，愈來愈多研究顯示，失智症也可能與人體內在生理時鐘的變化有關。這套系統不僅掌管睡眠與清醒週期，也調節荷爾蒙、體溫與食慾等重要生理機能。

研究團隊呼籲，未來應進一步探討潛在的介入方式，例如「光照療法或生活型態調整」，是否能降低失智風險。雖然失智症目前無法治癒，但及早診斷有助於延緩病程並控制症狀，包括記憶力衰退、專注困難、情緒改變以及對話理解障礙等。

專家也警告，視覺、聽覺、味覺、觸覺與平衡感的改變，可能在典型症狀出現前數年就已浮現。空間感知問題，例如站得離他人過近，可能早在20年前就已出現。該研究結果發表於醫學期刊《Neurology》。

