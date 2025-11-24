早起的鳥兒有蟲吃？公園阿伯運動順手帶走女酒客包

楊姓老翁看間酒吧外的包包心生歹念，竟直接拿回家中。翻攝畫面

台北大安區這個月16日清晨發生一起竊盜案件，一名23歲年輕女子清晨7時許在忠孝東路四段某酒吧喝完酒，走到對面公廁如廁時，將隨身包包先放在店外椅子上，沒想到才短暫離席，包包就「被早起的鳥兒叼走」，一名清晨到瑠公公園運動的74歲楊姓老翁看到包包，竟以為是「天上掉下來的失物」，直接拿回家。

警方調閱監視器於瑠公公園找到楊姓老公，他坦承罪行被警方依法送辦。翻攝畫面

徐女返店後發現包包不翼而飛，急忙報警。大安分局敦化南路派出所警方調閱監視器後，迅速鎖定一名散步中的老翁身影，擴大搜索後竟在瑠公公園內找到仍在運動的楊男。警方在取得其同意後前往住處，順利找回徐女所有物品，從報案到追回僅花1小時。

員警於1小時為找回遭竊包包，所幸貴重物品都未遺失。翻攝畫面

警方事後仍依竊盜罪嫌將楊男移送臺北地檢署偵辦，也呼籲民眾外出時也務必妥善保管財物，以免成為不法之徒或「好心過頭」人士眼中的目標。



