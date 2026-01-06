早起看電影！文化幣限時加碼 3月前看「早場國片」回饋加倍

115年文化幣自元旦起開放領用，並將13至15歲納入常態化發放，未來13至22歲青少年每人都能領到1,200點文化幣。(示意圖) 圖：林昀真／攝

[Newtalk新聞] 115年文化幣自元旦起開放領用，並將13至15歲納入常態化發放，未來13至22歲青少年每人都能領到1,200點文化幣。文化部表示，為了持續鼓勵青少年使用文化幣，除了原本全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點外，將加碼推出新方案，3月底前觀看早場國片可再多拿100點，等於消費滿350點可獲得回饋200點。

文化部表示，文化幣發放至今滿1週，已有55.7萬人領取，領取率27％，消費金額達5870萬元。為了持續鼓勵青少年使用文化幣，文化部今年度將在4季，分別聯手4大IP代言，首波活動即由「黃阿瑪的後宮生活」現身，鼓勵青少年結伴進電影院看「青春早安場」國片，加碼賺進「消費滿350點回饋200點」的優惠。

文化部進一步解釋，為鼓勵青少年善用假期早晨，與親友相揪走進戲院看國片，特別在3月31日前，推出期間限定加碼方案，除了原本全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點外；觀看早場(中午12點以前)國片，消費滿350點，即可拿到100點「歐趴金」，也就是看早場國片350點可獲得200點回饋，且回饋次數無上限。

