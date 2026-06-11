早起蟲兒有鳥吃？員山國中畢業禮玩創意

生活中心／黃富溢、曾宸洛、李世宸 宜蘭報導

又有創意畢業禮物！宜蘭員山國中致贈畢業生的筆，寫著「早起的蟲兒有鳥吃」，與俗諺「早起的鳥兒有蟲吃」，大不相同，校方還原13年前廠商誤植，把鳥和蟲寫反，後來卻大受歡迎，成了勵志金句，希望表達學校雖小，學生卻有宏大的志願。

素色鉛筆盒，搭配一隻原子筆，上頭寫的是勵志的一句話，早起的鳥兒，欸不對，怎麼會是早起的蟲兒有鳥吃？難道是印錯了嗎？民眾：「納悶了一下可是會莞爾一笑，我會覺得說這還蠻有梗的，（像）腦筋急轉彎，都是用很有梗的方式，然後顛覆你的邏輯。」這是宜蘭縣員山國中，送給學生的畢業禮物，其中也準備了100支這樣的紀念筆，上頭把過去習以為常的俗諺早起鳥兒有蟲吃，改成了早起的蟲兒有鳥吃，引發話題十足，也相當受到學生歡迎。

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早起蟲兒有鳥吃？員山國中畢業禮金句將錯就錯大受觀迎

又有創意畢業禮物！宜蘭員山國中致贈畢業生的筆，寫著「早起的蟲兒有鳥吃」。（圖／民視新聞）





員山國中學生：「蠻顛覆傳統的，可能學校的用意就是，想要讓我們突破自己吧，就是換一個身份，然後去做出這個身份，可能沒辦法做到的事情。」不過這可不是在反諷，早起的蟲兒被鳥吃，校方還原，十三年前請廠商製作中英文的雙語標語，結果英文正確中文卻誤植為早起蟲兒有鳥吃，有女同學發現報告校方，不過因為有笑點又有勵志作用，校方決定延用這美麗的錯誤。





早起蟲兒有鳥吃？員山國中畢業禮金句將錯就錯大受觀迎

又有創意畢業禮物！宜蘭員山國中致贈畢業生的筆，寫著「早起的蟲兒有鳥吃」。（圖／民視新聞）





員山國中學務主任朱永熾：「我們雖然是小校，那我們就是早起的蟲兒，但是因為我們雖然小校，我們的學生也少，可是我們（有），比較宏大的志願跟目標，所以對於這一句，誤植的中文對我們來說，也是可以當成我們，強大的力量。」宜蘭縣員山國中，學生只有212人，班級10個班，等於一個年級不到5班，這次因為創意畢業禮物引發關注，也意外讓員山的孩子被被多人看見。

原文出處：早起蟲兒有鳥吃？員山國中畢業禮金句將錯就錯大受觀迎

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