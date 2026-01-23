早起蟲兒被鳥吃！吃早餐巧遇制服警 通緝犯心虛逃慘遭壓制

記者楊忠翰／台北報導

北市黃姓詐欺通緝犯外出吃早餐遭到警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

台北市1名32歲黃姓男子，先前涉犯詐欺罪遭判10月徒刑，但他未依規定報到服刑；23日清晨時分，黃男在林森北路及錦州街口吃早餐時，瞥見巡邏警員經過，他嚇得趕緊轉身離開，警員直覺有異上前攔查，黃男不但拒絕配合，還與警員發生拉扯，最後慘遭壓制在地，通緝身分也隨之曝光，警方訊後將黃男解送地檢署歸案。

中山分局表示，今天清晨7時許，中山第二派出所警員執行巡邏勤務時，黃男刻意快步離開現場，形跡十分可疑，隨即上前攔人盤查，黃男試圖閃躲離去，與警員發生激烈拉扯，最後仍被壓制在地。

警員清查後發現，黃男涉犯詐欺案件，遭法官判處10月徒刑，但他未依規定報到服刑，22日士林地檢署發布通緝；黃男應訊時表示，他自知未入監服刑，勢必會被通緝，所以看到警員才會心虛逃跑，過去他是擔任車手才會被抓，現在與母親同住，平時以打零工為生，警方訊後將黃男解送歸案。

