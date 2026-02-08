一早連2震！08:42花蓮近海規模3.9地震 最大震度2級
今天（8日）上午8點42分花蓮縣近海發生規模3.9地震，震央即在花蓮縣政府南方60.4公里，地震深度32.9公里，花蓮縣地區最大震度2級。才過短短2分鐘，上午8點44分雲林縣林內鄉又發生規模3.1地震，地震深度21.9公里，最大震度1級。
延伸閱讀
北捷中山站怪男「胸前口袋插刀」 大批警力衝現場逮人
尾牙變調！高雄工程行老闆疑錢談不攏 遭10惡煞押走
新台幣需要改版嗎？ 街訪民眾真實心聲：「不需要浪費公帑」
其他人也在看
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
全台凍感升級！「雲街」極冷空氣殺到：氣溫恐再暴跌一波
今（7）日寒流南下，中央氣象署針對11縣市發布低溫特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書分享一張衛星雲圖，指出「雲街」正持續往南移動，等到雲街抵達台灣時，氣溫還會明顯再降一波。
全台急凍「下探6度」、12縣市發低溫特報 下周再迎冷空氣
寒流持續發威，今（8）日白天西半…
二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光
週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。
寒流將襲台！最凍時段「恐探5度低溫」 春節連假可望好天氣
明（7）日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。對此，氣象專家賈新興表示，本波最低溫出現在週日晚上至下週一清晨，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率。此外，短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。
今晚變天雨區擴大！寒流接力發威 週末跌破10度「最凍時刻曝光」
好天氣快沒了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（6）日隨著北方冷空氣南下，天氣逐漸變得不穩定，週末受到寒流影響，北、東部有短暫陣雨，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨，部分區域不排除出現10度以下低溫，高山也可能出現降雪情形。
最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現
最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現
今年首波寒流報到越晚越冷 氣象署下修雪線到1000公尺
生活中心／李世宸、蔡承翰、陳威余、SNG 台北報導寒流報到，一早太平山已經出現6度低溫，路面出現結冰，但並沒有下雪，氣象署下修雪線到1千公尺，包括大屯山、七星山山頂都可能降雪。氣象署提醒，週六越晚越冷。估計這波寒流最冷可能出現周日和周一，周二才會逐漸回暖，但下周四可能還有一波冷氣團報到。
寒流發威周日最冷！11縣市列低溫警戒「苗栗體感僅2度」 百岳有望降雪
氣象署指出，影響時間將自7日下午起至8日晚間。屆時，橙色燈號（非常寒冷）地區包含：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣，代表局部地區恐出現10度以下低溫。黃色燈號（寒冷）地區為：新竹市、苗栗縣、台中市及花蓮縣，提醒民眾加強保暖措施。根據氣象...
寒流急凍12縣市！1縣市最低下探6度 下週「短暫回暖」時間曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導回暖才沒幾天，寒流又要來了！中央氣象署今（7）日針對12縣市發布低溫特報，多地清晨低溫跌破10度，連江縣更下探6度，體感...
全台急凍！寒流發威北部探5度 七星山、大屯山有望飄雪
氣象署指出，週日至週一清晨是這波寒流最嚴寒階段，其中週日白天北台灣僅約 8至13度，中台灣約 10至17度，南台灣則約 11至22度。預測北部與宜蘭低溫可達 5至10度，輻射冷卻效應下，週一清晨竹苗地區恐跌破6度。氣象預報員鄭傑仁補充，這波寒流水氣充足，南部、台東3000公尺以...
寒流殺到！今全台溜滑梯式急凍 越晚越冷最凍時刻下探6度
寒流正式叩關！揮別前幾日的溫暖天…
今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探10度連凍三天
生活中心／綜合報導被喻為今年最強寒流，晚間開始南下，氣溫會像溜滑梯，周日到周一是最冷的時間點，中部以北、金門馬祖，持續10度左右低溫，由於水氣配合，北部1000公尺以上高山，就有機會下雪，這波寒流連凍三天，要到周一白天，才會稍稍回溫，提醒民眾務必做好保暖。鋒面通過，各地雲量增多，天氣越晚越冷，今年最強寒流，週五開始南下，氣溫從20度以上，一路往下滑，周六只剩14度，一口氣下降7度，周日到周一最冷，下探10度低溫，還有專家預估，西半部、空曠地區只剩5-7度。氣象署預報員林伯東：「（周六）這天的天氣明顯轉冷，各地的低溫慢慢會降到，12度到16度左右，接著禮拜天到下週一的清晨，整天都是非常寒冷的情形，中部以北還有金門以及馬祖，都會有持續10度左右的低溫。」氣象署預報員林伯東（圖／民視新聞）寒流報到，冷到彷彿走入大型冰箱，不只冷，最慘的是一路濕冷到周日，水氣、溫度配和，北部的下雪高度也下降，從原本的1500公尺下修到1000公尺高山，就有下雪機會。氣象署預報員林伯東：「從7號一直到8號的狀況，北部基本上在1000公尺以上，就有可能降雪固態降水的情形，中部地區還有花蓮，大概2500公尺以上，可能有降雪情形，南部地區大概3000公尺以上，可能有降雪機會，如果到山區賞雪，可能要特別留意行車安全。」寒流報到周日到周一是最冷時間點（圖／民視新聞）這波寒流冷到下周一清晨，才會稍微回溫，下周三又有另一波冷空氣接力，提醒民眾務必做好防寒工作。原文出處：今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探１０度連凍三天週一稍回溫 更多民視新聞報導春節連假9天出門不塞車 新北交通局懶人包一次看醫師公會全聯會全力促成基層診所春節開診凱基銀行祭出6.5%高利？搶攻年終獎金 細節曝出！
最強寒流來了！專家曝4大特徵「低溫跌破6℃」
生活中心／張予柔報導中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，全台雲量明顯增多，各地天氣轉為不穩定。北部、宜蘭及花蓮有短暫降雨，中部平地也有零星下雨機會，南部、台東、恆春半島及中部山區則可能出現局部短暫雨，外出民眾建議攜帶雨具。氣溫方面，早晚天氣偏涼，低溫約落在18至22度之間，白天高溫稍下滑，北部及宜蘭約21至24度，中部及花蓮23至26度，南部及台東仍可達25至29度。不過，隨著冷空氣逐步南下，明（7）晚起氣溫將再度下降。
陽明山可能交管！寒流南下「周日體感僅2℃」 1000公尺山區有望降雪
寒流明天南下，氣象署表示，各地會持續降溫，且水氣偏多，明天（2/7）基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有雨；後天是這波最冷的時候，苗栗體感溫度最低僅剩2℃，明晚到後天桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪；北市府則表示，若氣象署宣布下雪，陽明山地區將實施交通管制，屆時請民眾遵循警員指揮。
寒流殺到！今起「越晚越冷」 北部山區有望降雪
即時中心／林耿郁報導今（7）天寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，晚間南部地區亦有零星短暫雨。
日本大選遇寒流大雪攪局！ 部分選民提前投票
日本眾院大選將在8號登場，碰上寒流攪局，北海道風雪交加，一片白濛濛，日本氣象廳針對北海道日本海沿岸發布「暴風雪警報」，而且連東京市區都有下雪機會。不少選民提前投票，各地投開票所嚴陣以待，準備除雪工具，
寒流凍3天體感恐2-4度！「陽明山」有望降雪
寒流凍3天體感恐2-4度！「陽明山」有望降雪
一分鐘報天氣 / 週五 (02/07) 鋒面通過寒流南下影響，陰天北東有雨週日漸乾
明天天氣如何？ 週末(07-08日)受寒流影響，北、東部陰有短暫陣雨，迎風北海岸至東北部須留意偶有較大雨勢；不過週日(08日)下半天隨乾空氣移入，降雨可望減緩。中南部為多雲或局部陰，山區偶有短暫陣雨，但影響相對有限。氣溫將顯著轉冷，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨(07-09日)：北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，不排除出現10度以下低溫。雖冷空氣後期水氣減少，但高山低溫條件明顯，海拔三千公尺以上高山、北部兩千公尺以上及東北部一千五公尺以上山區仍可能出現短暫降雪或霰，並伴隨結霜、霧淞風險；入山活動請評估裝備與路況管制等資訊。 下週一白天至週二(09-10日)為冷空氣減弱空檔，各地可望轉晴，氣溫緩回升，低溫約14–16度，早晚仍偏冷。下週三(11日)起另一波東北季風或大陸冷氣團再度南下，北東部轉陰有雨、氣溫再降，中南部以晴時多雲為主；目前資料顯示下週後段可回到高壓迴流的穩定晴朗天氣。 以目前中長期趨勢來看，春節前後冷空氣強度可能以間歇、偏弱為主，天氣型態大致偏典型：北部至東部偶有短暫雨，中南部多為穩定時段；冷空氣可能一波波南下，但強度暫看不會太極端。不過距離仍遠、預報變動度高，建議請以接近連假前的最新預報為準。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供
寒流南下急凍！今晚低溫探8度 下週末才回暖
吳德榮表示，今晚北台灣平地最低氣溫將下探至8度左右，台北測站低溫逼近11度，寒意相當明顯。各地氣溫概況方面，北部白天約15度、夜間降至8度；中部約10至20度；南部約12至24度；東部約11至24度，日夜溫差逐漸擴大。最新模式進一步顯示，明日與下週一（8、9日）天氣將逐日轉...