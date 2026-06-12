早預言鄭麗文訪美過不了關！林濁水翻出一個月前發言：如今看來根本慘透了

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前民進黨立委林濁水12日在臉書貼出自己一個月前接受媒體訪問時的談話，語氣頗有「早就說過了」的意味。

當時記者問他，美麗島電子報民調顯示賴清德支持度始終無法突破五成，國民黨2028總統大選是否仍有機會。許多人認為答案要先看2026地方選舉結果，但林濁水的看法完全不同。

他認為，國民黨在談2028之前，甚至在2026地方選舉之前，還有一道更重要的關卡必須先面對。

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那就是中國國民黨主席鄭麗文的訪美之行。

林濁水回憶，自己當時的原話是：「大家說要先看2026選舉，我倒認為2026選舉前還有一關，那就是鄭麗文訪美這關得先過，我大膽估計恐怕是過不了。」

而就在一個月後，他重新翻出這段發言，再補上一句更直接的評論。

「如今看來不是『恐怕過不了』，根本就是慘透了。」

短短一句話，也反映出林濁水對鄭麗文此次訪美成果的評價。

鄭麗文此次率團赴美，原本被藍營支持者視為展現國民黨國際關係的重要行程。然而訪問期間卻傳出原先規劃與美國國安會相關官員的會面臨時取消，引發外界高度關注。雖然國民黨方面強調相關行程原本就屬保密性質，也批評部分媒體刻意操作，但事件仍成為政壇討論焦點。

在林濁水看來，問題從來不只是一次會面是否取消。

真正值得觀察的是，美方如何看待準備挑戰中央執政權的國民黨，以及雙方是否建立足夠的互信關係。

他認為，對任何有志重返執政的台灣主要政黨而言，美國始終是無法迴避的重要因素。尤其在台海局勢受到國際高度關注的此刻，美方與台灣主要政治人物互動的層級、方式與態度，往往都被視為重要政治訊號。

因此鄭麗文訪美從來不只是一次單純的海外行程。

它更像是一場測驗。

測試的是國民黨與美方的互信程度，也測試國民黨未來挑戰中央執政時，是否已經準備好面對國際社會的檢驗。

而從林濁水今天翻出舊文的態度來看，他顯然認為自己一個月前的預測已經得到答案。

甚至比他原本預估的還要糟。

因為在他眼中，這已經不是「過不了關」的問題，而是「根本慘透了」。

（圖片來源：林濁水臉書、八炯Threads）

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