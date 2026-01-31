早餐不是吃清淡就好！醫揭「3大地雷組合」 牛奶配蛋竟上榜

醫師曝牛奶＋雞蛋的早餐組合，沒有碳水化合物，對身體不佳。（示意圖／Pexels）

早餐吃錯，不僅無法啟動身體代謝，長期下來恐損害肝腎與心血管健康。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，許多看似「清淡健康」的早餐組合，其實忽略了營養平衡，導致身體在經過8至10小時空腹後，無法接收到該有的啟動訊號。他特別點名3種常見卻潛藏風險的早餐搭配，提醒民眾避免誤踩地雷。

黃軒引述《The Journal of Nutrition, Health & Aging》期刊研究指出，早餐應提供全天約20至30%的熱量，且品質良好的早餐與較佳的心血管代謝指標、腰圍控制與腎功能表現息息相關。反之，若早餐內容貧乏、營養結構失衡，不僅代謝緩慢，還可能影響肝腎機能與精神表現。

三大早餐地雷組合曝光：

●牛奶＋雞蛋：缺碳水恐累肝腎

這組合被許多人視為「模範早餐」，但實際上蛋白質含量雖高，卻幾乎缺乏碳水化合物。黃軒說明，早餐若沒有足夠碳水，會使胰島素訊號不足，導致蛋白質被迫作為能量來源，無法發揮修復功能，長期恐增加肝腎代謝負擔，造成精神不濟。

建議改善： 牛奶＋雞蛋搭配全麥麵包、燕麥或地瓜，補足碳水來源。

●清粥＋醬菜：膽囊「懶得動」易結石

被誤認為養生組合的清粥搭配醬菜，實則高鈉、低蛋白、幾乎無脂肪。膽囊在早晨需要脂肪刺激釋出濃縮膽汁，否則膽固醇容易結晶形成結石。黃軒指出，這是膽汁生理邏輯，而非單純推測。

建議改善： 可改為雜糧粥搭配水煮蛋、少量肉類與燙青菜，提供均衡營養與膽囊刺激。

●燒餅＋油條：高熱量低營養 密度過低

燒餅與油條為傳統常見早餐組合，但屬高溫油炸食品，熱量高、營養密度低，缺乏蛋白與纖維，容易引發血糖震盪、增加血脂。黃軒指出，這類早餐不宜天天食用，偶爾吃即可。

建議改善： 可搭配無糖豆漿、水煮蛋與蔬菜，並在其他餐食中補回均衡營養。

黃軒提醒，早餐的真正關鍵在於「啟動」代謝節律。他表示，身體早晨需透過碳水、蛋白質與脂肪三種訊號來啟動大腦與消化系統功能。若早餐只是「吃得清淡」，卻未達到營養啟動的目標，長期下來可能讓身體「整天卡關」，出現代謝異常、精神萎靡等問題。

