早餐別亂吃！恐釀脂肪肝、大腸癌 最佳吃法曝光

許多民眾習慣以麵包配奶茶作為早餐標配，然而這樣的飲食組合正在默默侵蝕肝臟健康。新悅中醫診所林雅瑩中醫師指出，長期攝取精緻澱粉與高糖飲品會造成血糖飆升，過多熱量轉化為脂肪堆積，形成脂肪肝。

更令人擔憂的是，早餐店常見的培根、熱狗等加工食品已被多項研究證實會大幅增加大腸癌風險。林雅瑩醫師強調，隨便吃早餐的累積性傷害不容小覷。

若為減肥而跳過早餐，則可能導致精神不濟、情緒不穩、基礎代謝率降低，甚至引發消化系統疾病與心血管代謝問題。她建議早餐應拒絕含糖奶茶與果汁等飲品，選擇溫熱食物保護腸胃道，並遵循先吃蛋白質再吃澱粉的順序，有助穩定血糖並提供飽足感。

營養師薛曉晶在臉書粉專發表的研究指出，台灣脂肪肝盛行率高達33.3%，而脂肪肝更像是代謝警報器。國際權威期刊《The Lancet》2025年的全球專家共識顯示，管理過重、肥胖與第二型糖尿病是照顧脂肪肝的關鍵，獲得99%專家認同。

薛曉晶提出「居家健康升級7步驟」協助民眾改善脂肪肝問題。首先將早餐含糖飲料換成無糖豆漿、鮮奶或無糖茶；主食減少三分之一，改成一拳頭份量的蔬菜增加飽足感；蛋白質選擇優先順序為豆腐、魚類海鮮、蛋、雞肉；點心改為原味堅果或水果加優格；飯後步行10至30分鐘；一週至少三天減少或避免飲酒；若本人或家人有第二型糖尿病、肥胖或脂肪肝病史，務必與醫師討論肝纖維化風險評估。

功能醫學醫師許嘉珊特別推薦十字花科蔬菜作為肝臟解毒的強力後盾。她指出青花椰苗含有的蘿蔔硫素前驅物濃度可高達成熟花椰菜的20至50倍，能啟動肝臟第二階段解毒，將致癌物、重金屬與化學毒素轉化為水溶性協助排出。

青花椰苗怕熱，建議生食或打成精力湯以保留酵素活性。成熟的大花椰菜則扮演清運部隊角色，其豐富膳食纖維如海綿般吸附廢物，阻斷毒素被腸道二次吸收。花椰菜富含的吲哚-3-甲醇能幫助代謝塑化劑等環境荷爾蒙，減輕肝臟負擔。許嘉珊建議大花椰菜輕蒸3至5分鐘即可，既保留養分又能減少脹氣。

針對想改善脂肪肝的民眾，許嘉珊推薦採取雙效方式：每週至少攝取3至5次十字花科蔬菜，包括綠花椰、白花椰、高麗菜，幫助腸道定期清潔；每天食用一把約15至20公克的生青花椰苗，強化肝臟解毒功能。她強調肝臟是沉默的器官，給予正確的營養燃料才能維持其正常運作。

