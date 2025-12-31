早餐吃完車沒了？6旬翁驚慌報失竊…警扮柯南鷹眼搜尋結局竟是大烏龍

社會中心／台中報導

黃男誤以為機車遭竊報警，結果竟是烏龍一場。（示意圖，與本案無關／翻攝自Pexsls）

台中一名黃姓男子（61歲）日前誤以為機車遭竊報警，聲稱在住家附近遍尋不著愛車。警方獲報後調閱監視器釐清，發現黃男晨間因身體不適，將車停放於超商後「斷片」步行返家卻遺忘。警員短短半小時內找回機車，確認是烏龍一場，讓黃男感激不已。

台中市政府警察局第三分局東信派出所警員廖俊凱、蘇雯琪，日前下午13時許接獲通報，指東區東英公園附近發生機車失竊案。員警趕抵現場未見報案人影，經電話聯繫才知報案的黃姓男子已返回住處。

廣告 廣告

黃男向警方表示，當天早上騎車外出買早餐，因突感身體不適便趕回家休息，未料中午欲再次出門時，卻怎麼也找不到機車。他在住家周邊苦尋一小時未果，因體力透支加上擔心車輛遭竊，在焦慮與猶豫下才決定報警求助。

警方隨即展開調查，詳細詢問黃男早上的行經路線與車輛特徵，並調閱周邊監視器畫面進行比對。畫面顯示，黃男當日上午8時許確實騎車前往住家附近一間超商，但隨後畫面中出現的卻是他獨自步行離開的身影，機車並未移動。警員循線前往該超商查證，果真在店門口發現黃男的機車完好無缺地停放著。

接獲尋獲通知的黃男這才恍然大悟，對於自己因身體不適導致記憶模糊，竟把「騎車出門、走路回家」的過程忘得一乾二淨感到相當不好意思。他對於警方僅花半小時便釐清真相並找回愛車，免去一場失車驚魂，表達由衷的感謝。

警方呼籲，民眾若在非習慣地點停車，建議利用手機定位功能或拍攝周邊明顯地標紀錄，亦可善用AirTag等防丟裝置輔助，避免因一時遺忘造成恐慌。同時也提醒民眾停車務必拔除鑰匙並上鎖，養成良好防盜習慣，若遇困難可隨時撥打110尋求協助。

更多三立新聞網報導

中國武統台灣？盲眼龍婆2026預言再掀恐慌…學者揭穿鑿附會內幕

茗香園老闆「年初新買千萬保時捷911」遭法拍…最終以865萬元拍出

高雄圓環陷阱…綠燈當紅燈停遭按喇叭 機車族崩潰：頭上那顆看不到

雅思8.0碩士資優生竟「沒人要」待業4年才醒悟：放下身段別讓學歷成詛咒

