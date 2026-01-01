早餐吃很飽卻馬上嘴饞？ 營養師揪「1關鍵」：血糖已經出問題

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你是不是也有過這種經驗：早餐明明吃得很飽，卻不到上午 11 點就開始精神下滑、嘴饞想找點甜的或鹹的？這往往不是意志力不夠，而是血糖正在「坐雲霄飛車」。

小心血糖雲霄飛車 讓你又餓又累

許多常見的早餐，其實是血糖波動的元兇。營養師楊斯涵指出， 像是甜甜圈、白饅頭、涼麵等高碳水、低蛋白的組合，會讓血糖在短時間內快速上升，進入「脂肪囤積區」，隨後血糖很快又急速下降，直接掉進「飢餓深淵」，讓人疲倦、注意力下降，甚至更想吃甜食。

相反地，蛋白質比例較高的早餐，例如雞蛋、豆漿、雞肉或豆腐，能讓血糖上升得更平穩，幫助身體長時間停留在「能量續航區」，精神穩定、不容易昏昏欲睡。

蛋白質 其實是你胃裡的「強力煞車」

當你單吃澱粉（像白飯、麵條）時，糖分就像失控的賽車，快速衝進血液。這時候，蛋白質就扮演了關鍵角色——它同時是盾牌，也是煞車。蛋白質可以：

．減緩澱粉被吸收的速度

．延長飽足感

． 避免血糖與胰島素大起大落

也因此，只要在餐盤中加入足夠的蛋白質，就能有效降低「吃完又餓」的情況。

不用秤重 用手掌就能判斷吃夠沒

不知道自己蛋白質吃得夠不夠？你的手掌就是最方便的工具。

一般建議：

．久坐型上班族：每餐約3－4份蛋白質

．活動量較高者：每餐約4－6份蛋白質

精確蛋白質換算：

．女性一個手掌≈3份蛋白質≈約21克

．男性一個手掌≈4份蛋白質≈約28克

下一餐前 先看一眼你的盤子

楊斯涵提醒，下次點餐或準備餐點前，不妨先檢查一下盤子裡：有沒有那一塊「掌心大小」的蛋白質？不論是雞胸肉、魚肉、豆腐，還是一顆蛋，只要這個位置先顧好，血糖穩定度、飽足感與精神狀態，往往都會明顯不同。

吃對早餐，不只是為了撐到中午，更是讓整個上午都不再被「血糖雲霄飛車」牽著走。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

