早餐吃得晚「死亡風險竟上升8%至11%」！ 最佳進食時間曝光

醫學研究指出，早餐進食時間可能影響健康與壽命！根據發表在《Nature Communications Medicine》期刊的研究發現，太晚吃早餐的人不僅身心健康容易隨年齡惡化，死亡風險也可能隨之增加。

這項研究分析英國近3000名42至94歲成人的健康數據，結果顯示早餐時間較晚的人，隨著年紀增長容易出現疲勞、心血管問題等生理狀況，心理方面也可能面臨憂鬱和焦慮。更值得注意的是，早餐進食時間與死亡率呈現相關性。

研究具體指出，如果早餐時間從早上7點30分往後延遲1小時，在長達34年的研究期間內，死亡率將增加8%至11%。專家建議，現有資料顯示起床後1小時內進食是較理想的選擇。

食安專家韋恩（楊世煒）在臉書解釋，早餐時間可能影響人體生物鐘運作，進一步對健康產生影響。當用餐時間往後推遲，身體會處於胰島素敏感性降低和褪黑激素分泌增加的狀態，導致耐糖能力和脂肪氧化能力下降，使得熱量無法有效消耗而在體內堆積。

這項研究為流行的168斷食法提供新的思考方向，特別是針對習慣跳過或延後早餐的族群。雖然斷食法有其效益，但早餐的進食時間點可能也是維持健康的重要因素之一。

