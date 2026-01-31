早餐吃清淡就沒問題？醫點名3種「假健康組合」

生活中心／杜子心報導



很多我們以為健康的早餐，其實反而會拖慢代謝、影響身體運作。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，早餐真正的關鍵不在避開油脂，而是是否能成功啟動身體一整天的生理系統。人體經過8到10小時空腹後，需要碳水化合物喚醒大腦運轉，也需要蛋白質與脂肪來穩定血糖、刺激膽囊排膽汁，還要有足夠熱量重置代謝節律。若早餐結構失衡，看似有吃，其實身體沒有收到明確啟動訊號，長期恐讓代謝「錯拍」。









早餐吃清淡就一定健康？醫點名3種地雷組合：牛奶+雞蛋也上榜

很多人一想到健康早餐，第一個選擇就是水煮蛋。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

黃軒在個人臉書粉專點名第1種常見地雷組合是「牛奶配雞蛋」，許多人認為這樣的組合很健康，但其實這組合幾乎沒有碳水化合物，胰島素訊號不足，蛋白質反而被迫拿去當能量消耗，而不是修復身體，長期可能增加肝腎的代謝負擔，也容易感到精神不濟。他建議應搭配全麥麵包、燕麥或地瓜補足能量來源。第2種則是「清粥配醬菜」，看似清爽養生，實際上高鈉、低蛋白又幾乎沒有脂肪，會讓刺激膽囊收縮的荷爾蒙分泌不足，經過一夜濃縮的膽汁無法順利排出，膽固醇更容易結晶，長期恐增加膽結石與膽囊息肉風險，應改為雜糧粥搭配蛋、少量肉類與燙青菜。

台灣飲食選擇豐富多樣，燒餅加油條是許多人的最愛。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

第3種常見早餐是「燒餅加油條」，雖然吃得飽，但熱量高、營養密度低，高溫油炸會增加身體氧化壓力，又缺乏纖維與優質蛋白，容易造成血糖大幅波動。黃軒提醒偶爾吃無妨，但若天天吃，血脂異常機率會上升，建議搭配無糖豆漿、水煮蛋與蔬菜更均衡。他也引用2024年發表於《The Journal of Nutrition, Health & Aging》的研究指出，早餐熱量約占全天20至30%，品質越好，與較佳心血管代謝、較小腰圍及較好的腎功能表現相關，反之吃太少又吃得差，恐同時傷害心臟、代謝與腎臟。黃軒總結，早餐要吃得夠，也要吃對方向，錯誤習慣不會立刻生病，卻可能讓身體每天默默承受負擔。









原文出處：早餐吃清淡就一定健康？醫點名3種地雷組合：牛奶+雞蛋也上榜

