早餐吃清淡恐害血糖暴衝！ 醫曝「4大營養陷阱」 一堆人狂踩雷

早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，幫助大家建立正確的早餐營養知識！

1、油脂攝取不足引發膽結石

這可能是早餐清淡飲食最重要也最容易被忽略的核心風險！適量油脂的作用是「刺激膽囊收縮」和「促進膽汁分泌」，不是「增加身體負擔」。很多人一開始只覺得早餐不吃油就能「減肥護肝、清腸排毒」，但仔細了解會發現，長期缺乏油脂會讓膽囊缺乏收縮刺激，膽汁長期滯留濃縮，這種膽汁淤積通常是慢性累積的，不像急性膽囊炎那樣有立即疼痛。

2、蛋白質需求差異很大

為什麼早餐的蛋白質比其他餐更重要？因為經過一夜禁食後肌肉蛋白質分解加速！很多患者一開始以為早餐喝粥配鹹菜就夠清淡健康，但實際上這種搭配的蛋白質含量遠低於身體需求，長期下來肌肉量當然會流失。尤其是肌少症的老人更要注重蛋白質攝取！

3、血糖控制標準被誤解

早餐清淡對血糖控制格外容易產生誤區：很多人以為只吃白粥、白饅頭就是清淡，實際上這些精緻澱粉會造成血糖快速上升又快速下降。正常的血糖應該緩慢上升並穩定維持，需要搭配蛋白質、脂肪、纖維來延緩吸收，但純澱粉早餐可能讓血糖像雲霄飛車一樣劇烈波動。

4、營養素缺乏風險存在

很多人長期早餐過度清淡，卻不知道可能導致多種營養素缺乏。例如缺乏脂溶性維生素A、D、E、K會影響免疫功能；缺乏B群會影響神經系統；缺乏鐵質會造成貧血，這種「營養不良」雖然不像急性中毒那麼明顯，但長期影響依然存在，特別是成長期兒童和孕婦更要小心。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

