早餐吃清淡最健康？醫揭「4大隱患」：恐釀膽結石、血糖飆

一日之計在於晨！醫師黃士維在臉書粉專發布貼文，指出早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果。黃士維接著透露早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，這樣才能建立正確的早餐營養知識。

醫師黃士維在臉書粉專「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」發布貼文，分享4種關於早餐的錯誤觀念，包含油脂攝取不足引發膽結石、蛋白質需求差異很大、血糖控制標準被誤解、營養素缺乏風險存在等，並分享吃太清淡的隱患。

1、油脂攝取不足引發膽結石：黃士維透露，這可能是早餐清淡飲食，最重要也最容易被忽略的風險。適量油脂的作用是刺激膽囊收縮和促進膽汁分泌，不是增加身體負擔。

很多人認為早餐不吃油就能「減肥護肝、清腸排毒」，但仔細了解會發現，長期缺乏油脂會讓膽囊缺乏收縮刺激，膽汁長期滯留濃縮，這種膽汁淤積通常是慢性累積的，不像急性膽囊炎那樣有立即疼痛。

2、蛋白質需求差異很大：黃士維指出，經過一夜禁食後肌肉蛋白質分解會加速，很多患者會以為早餐喝粥配鹹菜就夠清淡健康，但實際上這種搭配的蛋白質含量遠低於身體需求，長期下來肌肉量當然會流失，尤其是肌少症的老人更要注重蛋白質攝取。

3、血糖控制標準被誤解：早餐清淡對血糖控制格外容易產生誤區，很多人以為只吃白粥、白饅頭就是清淡，實際上這些精緻澱粉會造成血糖快速上升又快速下降。正常的血糖應該緩慢上升並穩定維持，需要搭配蛋白質、脂肪、纖維來延緩吸收，但純澱粉早餐可能讓血糖像雲霄飛車一樣劇烈波動。

4、營養素缺乏風險存在：很多人長期早餐過度清淡，卻不知道可能導致多種營養素缺乏。例如缺乏脂溶性維生素A、D、E、K會影響免疫功能，缺乏B群會影響神經系統，缺乏鐵質會造成貧血，這種「營養不良」雖然不像急性中毒那麼明顯，但長期影響依然存在，特別是成長期兒童和孕婦更要小心。



