早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車

不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。

黃士維指出，很多人以為早上避免油脂有助減肥、護肝或排毒，但適量油脂其實是刺激膽囊收縮、促進膽汁分泌的重要因素。若長期攝取不足，膽囊失去收縮的刺激，膽汁會持續滯留並逐漸濃縮，提高形成膽結石的可能性。這種膽汁淤積多是慢性累積，沒有急性疼痛，很容易在不知不覺中惡化。

廣告 廣告

蛋白質不足也是常見問題。經過一夜未進食，人體的肌肉蛋白質分解速度會加快，若早餐只喝粥配鹹菜，蛋白質含量往往遠低於身體需求。黃士維提醒，長期下來不僅恐導致肌肉量流失，對長者而言，更可能增加肌少症風險。

（圖片來源：Pexels）

此外，許多人將「白粥、白饅頭」視為清淡早餐，但其屬於精緻澱粉，吸收速度快，容易讓血糖在短時間內快速升高、又迅速下降，就像「雲霄飛車」般劇烈波動。正常情況下，血糖應該是緩慢上升並維持穩定，因此早餐應搭配蛋白質、脂肪與纖維，才能延緩醣類吸收。

至於營養素缺乏，更是容易被忽略的隱形風險。若長期早餐過於清淡，缺乏脂溶性維生素A、D、E、K，可能削弱免疫功能；缺乏B群則會影響神經系統；鐵攝取不足則可能導致貧血。這些問題雖不像急性疾病那麼明顯，但累積久了仍然會對身體造成負擔，成長期兒童與孕婦更需特別注意。

黃士維強調，均衡早餐不等於油膩或負擔，而是適量攝取油脂、蛋白質與多樣化營養素。他提醒民眾，不必刻意把早餐「吃得很清淡」，而是要吃得剛好、吃得均衡，才真正能維持健康。

延伸閱讀

原型食物吃錯照樣胖！張棋惠養生早餐「20多種蔬果打綠拿鐵」 營養師急喊不：更易餓易累

上班族早餐怎麼吃才瘦？一份簡單的「黃金組合」，40歲OL堅持6週成功減9kg