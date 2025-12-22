早餐吃蛋配牛奶NG？醫曝「腦霧感上線」 建議必備地瓜等複合型碳水

醫師黃軒建議大家早餐還是要吃，而且必備地瓜、燕麥、全麥吐司等這類複合型碳水。（示意圖，取自pexels）

有不少人重視起自己的體態與健康，開始進行減少碳水攝取的飲食控制模式。不過醫師黃軒昨（21）日po文提醒大家，早餐吃錯的話，得用一整天的疲勞、暴食與血糖失控來買單，像是吃蛋配牛奶的組合完全沒碳水，會讓人感到專注力下降、腦霧感上線，所以他建議還是要攝取地瓜、燕麥、全麥吐司等這類複合型碳水。

有許多人實行低碳飲食搭配168等模式，確實可以很快速減重，不過黃軒昨於臉書po文，提醒大家偶爾一次不吃早餐，身體撐得住，但長期不吃早餐，問題就來了，而且有研究顯示，規律吃早餐的人，心血管事件與第二型糖尿病風險較低，而且專注力、情緒穩定度都比較好；至於早餐的定義時間，則是起床後2個小時內吃的第一餐。

廣告 廣告

黃軒也列出大家經常吃錯的3種早餐組合，首先是白吐司搭配甜奶茶，血糖衝得快、掉得更快，飽足感短，10點就開始找零食，缺蛋白質、缺纖維、缺微量營養素，結果：你不是餓，你是血糖在崩潰；第二種是只吃蛋配牛奶，完全沒有攝取碳水，看起來很健康，但大腦其實最愛的是葡萄糖，碳水不足讓血糖偏低，專注力下降、腦霧感上線，上午工作效率直接打折；第三種是油餅、炸蔥抓餅這類早餐，熱量高、營養密度低，容易讓全天總熱量爆表，長期會讓體脂默默上升，「好吃是真的，但身體真的沒在感謝你，因為你在毀了健康」。

黃軒提醒大家掌握3件事，就能吃出「扛得住上午、撐得到中午」的早餐，首先必備優質碳水，像是燕麥、全麥吐司、地瓜、糙米飯糰等複合型碳水；第二是標配的優質蛋白，像是雞蛋、牛奶、無糖豆漿、魚、雞胸、豆腐、優格等等，這些蛋白質都能延緩胃排空，讓人不容易餓、不亂吃；最後是加分的蔬果，像是綠色蔬菜、番茄、藍莓、黃瓜等等，都能提供抗氧化物與纖維。

最後，黃軒不忘再度提醒大家，早餐不是形式，是代謝的開機鍵。吃進去的不是「便宜」，而是今天的血糖曲線、專注力與情緒穩定度。吃對了，「你會發現——原來健康，真的可以從早上就開始。」

更多鏡週刊報導

減肥飲控失敗？專家曝吃錯「不耐餓」 親授5種「最有飽足感」食物

巧克力抗老化？ 專家分析關鍵成分：濃度高的人看起來更年輕

福原愛宣布再婚懷孕 挺孕肚曝過程：自己都感到很驚訝