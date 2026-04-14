早餐吃錯難怪瘦不了！減重醫師8個月狂甩20公斤關鍵曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

不用挨餓也能瘦20公斤，減重醫師公開211早餐吃法。

很多人減重失敗，其實問題不在晚餐或宵夜，而是「早餐一開始就吃錯」。減重醫師魏士航分享，他自己過去體重曾達90公斤，後來靠調整飲食習慣，8個月內成功瘦到68公斤，關鍵就在於重新定義早餐怎麼吃。

魏醫師指出，多數人對早餐有既定印象，認為一定要吃蛋餅、麵包或精緻澱粉，但這樣的組合其實容易讓血糖快速上升，沒多久又餓，反而更容易發胖、精神也容易疲倦。

魏醫師強調，他現在的早餐都以「211餐盤」為基礎，也就是2份蔬菜、1份蛋白質、1份澱粉。這樣的比例可以讓身體更穩定，不容易暴食，也能長時間維持飽足感。

廣告 廣告

蔬菜部分，他多以水煮為主，例如花椰菜、玉米筍、青江菜等，不只增加纖維，也能延緩血糖上升。蛋白質則會選擇簡單汆燙的肉片，來不及時會買超商茶葉蛋補充。至於澱粉，他會選擇地瓜這類較天然、消化較慢的原型澱粉。

他也特別提醒，這樣一餐分量乍看不少，但因為比例正確，其實熱量並不會爆表，反而更穩定。很多人減肥失敗，就是因為早餐吃太少或只吃精緻澱粉，導致中午與晚上反撲性進食。

魏醫師用自己的經驗證明，減重不一定要挨餓，只要吃對順序與比例，早餐就能成為減脂的關鍵起點。



回到原文

更多鏡報報導

雞排、珍奶其實不用戒！醫師教3招破解NG食物，減肥也能照吃

減肥不敢碰澱粉？減重醫師教你這招，白飯、麵包照吃也不怕胖

ChatGPT也能幫忙減肥？營養師揭關鍵：搭這方法效果提升74％

42歲郭碧婷高齡生二胎震撼曝2大後遺症：整個人廢了 不敢調理身體揭驚人原因！哀嘆「很可怕」