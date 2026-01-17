早餐吃錯 小心氣虛水腫

步調飛快的上班族，常在通勤、會議間草草解決早餐。早餐的選擇，往往決定了午後的你是精神奕奕，還是疲憊睏乏、胃悶腹脹、下肢水腫。中醫師指出，錯誤的早餐，是加重氣滯氣虛、溼氣的元凶。外食族只要遵循「優質蛋白質、高纖、無糖、溫熱」原則，就能避開陷阱，在傳統早餐店也能安心吃。

Dr.Nice新悅中醫診所中醫師林雅瑩指出，菠蘿麵包+冰拿鐵，是「冰冷甜膩」的地雷早餐組合。精緻澱粉使血糖暴衝，很快就會感覺到餓，也容易疲倦、促進脂肪堆積，長期下來會導致肥胖，增加心血管阻塞風險。而冰涼的飲品則直接損傷脾胃陽氣，導致消化機能低下、下半身水腫，溼氣難以代謝。

另一大地雷是「高鈉油膩」的組合，例如飯糰+油條。林雅瑩說，油條、肉鬆、菜脯都是高鈉食物，糯米也難消化，會加重腸胃負擔，讓廢物更易囤積，形成「壓力肥」。高鈉更會造成水腫及血壓上升。

林雅瑩表示，外食族只要遵循「優質蛋白質、高纖、無糖、溫熱」 原則，就能輕鬆避開陷阱。在超商，她最推薦無糖高纖豆漿+茶葉蛋／雞胸肉+中型蒸地瓜的組合。豆漿與雞蛋提供穩定神經的蛋白質，地瓜屬抗性澱粉，高纖助排便，正是久坐族所需。

在傳統早餐店，只要挑對食物，也能不踩雷。不抹美乃滋的蔬菜蛋全麥吐司，加上無糖溫豆漿，就是聰明的選擇。林雅瑩提醒，一湯匙美乃滋熱量約100大卡，請務必主動要求「不加」，並避開鐵板麵、酥皮蛋餅、蔥油餅、薯餅等吸油地雷。

若選在連鎖咖啡廳用餐，最佳的搭配是全麥蔬菜蛋三明治，加上熱美式或無糖拿鐵。晨起一杯熱黑咖啡，能助排水消腫、刺激膽汁分泌，以利脂肪消化。

高雄初日診所醫師劉曜增建議民眾，餐後不要馬上坐下，可在家、公司附近散步10分鐘，讓身體動起來。他建議每周進行3～5次、每次30分鐘的運動。健康地飲食、規律地運動，是減重不復胖的關鍵。另外，每天睡滿7小時，也有助於避免壓力型肥胖。