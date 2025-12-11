早餐吃饅頭、包子會胖？營養師揭「攝取三原則」 這樣吃才不怕血糖飆升

早餐吃精緻澱粉有訣竅，吃對才不會讓血糖快速飆升。（圖／AI示意圖）

許多民眾在控制血糖或體重時，對於是否能食用饅頭、包子感到困惑。營養師林俐岑指出，這類屬於精緻澱粉的食物雖然不是完全禁止，但若吃法不當，容易導致血糖劇烈波動，甚至影響體重管理。

林俐岑在臉書粉絲團「林俐岑營養師的小天地」中表示，早餐是否能吃饅頭、包子，是不少糖友與減重族群常見的提問。她強調，「不是不能吃，重點在於怎麼吃、吃多少與怎麼搭配」，並提出三項實用原則。

第一，選擇種類與控制份量。林俐岑建議，應優先挑選全麥、雜糧類饅頭或包子，這類產品含較多膳食纖維，消化速度較慢，能緩和血糖上升速度。她提醒，市售一顆白饅頭的碳水量大約等同一碗白飯，建議控制在半顆為宜，並搭配其他營養來源。

第二，進食順序要留意。她指出，應先攝取蔬菜與蛋白質，再食用主食，透過「先纖後醣」的順序，有助於減緩碳水吸收速度，避免血糖快速升高。慢慢咀嚼也有助延長消化時間，進一步穩定血糖反應。

第三，搭配食材要多元。除了主食，應搭配蛋白質來源如水煮蛋、豆干、雞肉、無糖豆漿等，提升飽足感；再加上蔬菜、沙拉等膳食纖維，以及健康油脂如苦茶油、橄欖油或無調味堅果，整體餐點能有效控制血糖波動。

她同時提醒兩項常見飲食地雷，首先是含糖飲料或甜豆漿，若與饅頭、包子一同攝取，容易造成血糖大幅上升；其次是油煎或油炸包子類，不僅增加熱量，還可能導致血糖與血脂雙重負擔。

林俐岑強調，只要掌握正確攝取方式與搭配原則，即便是血糖控制或減重中的人，也能安心享用饅頭與包子，達到營養與健康兼顧的飲食目標。

