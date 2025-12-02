早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感

記者鄭玉如／台北報導

白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。

廖欣儀在臉書粉專表示，白木耳又叫銀耳，含有豐富的多醣體，保水力強，其中的黏滑質地，更是天然的保水來源，每當天氣變冷、皮膚乾到發癢時，她會吃一些白木耳，有助於保濕，另外，白木耳的水溶性膳食纖維，還能幫助柔軟糞便、增加腸道蠕動。

廖欣儀進一步說明，白木耳本身熱量很低，不過膳食纖維高，幫助增加飽足感，早餐選擇溫熱的白木耳，能夠延長飽腹，若想吃得更健康，建議減糖或用水果自然甜味，如枸杞、蘋果丁、紅棗，也可加牛奶在白木耳裡，如果對牛奶脹氣，可改成無乳糖牛奶或豆奶。

另外，營養師吳映蓉也曾分享黑木耳和白木耳的差異，兩者的膳食纖維都很豐富，不過黑木耳的「不溶性纖維」高一點，幫助腸道蠕動、增加糞便體積，有效預防便秘，白木耳則是「可溶性纖維」比較高，煮起來黏黏的，有助於延緩葡萄糖吸收、穩定血糖，還可保護胃腸黏膜。

