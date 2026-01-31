早餐吃「稀飯配醃菜」很養生？8旬翁腎衰竭又罹大腸癌

一位80歲男性身體向來硬朗，近來卻出現疲勞、下肢水腫症狀，健檢發現腎功能僅剩35分已達嚴重腎衰竭，還確診大腸癌。腎臟科醫師洪永祥指出，問題出在他常吃的古早味早餐。

一位80歲男性身體向來硬朗，近來卻出現疲勞、下肢水腫症狀，健檢發現腎功能僅剩35分已達嚴重腎衰竭。 （示意圖／pixabay）

洪永祥在臉書粉專表示，患者平時愛吃稀飯搭配醃了10年的菜脯、醬菜、豆腐乳、肉鬆等食物，家屬原以為這是清淡飲食，沒想到這些食物充斥高油、鹽、糖與醃製成分，極易造成水腫與肝腎衰竭，甚至有致癌風險。患者戒除這些食物半年後，腎功能與高血壓都大幅改善。

洪永祥列出「長輩食物紅燈排行榜」第一名是醃漬蔬菜，菜脯、醬瓜、酸菜等食物結合極致高鹽、發霉風險及醃漬過程產生的亞硝胺。研究指出，頻繁攝取醃漬食品會顯著提升食道癌與肝癌發病率，高鹽讓血壓失控、水分滯留造成腎臟水腫，吃到發霉的還可能直接導致肝細胞壞死。

一小塊豆腐乳的鈉含量就可能超過整天建議攝取量的三分之一。（圖／flickr）

第二名是各式醬料、豆腐乳，一小塊豆腐乳的鈉含量就可能超過整天建議攝取量的三分之一。洪永祥指出，年長者味覺遲鈍，往往會多添加豆瓣醬、甜辣醬、醬油等高鈉醬料，高鈉攝取與高血壓、中風及腎衰竭有強烈正相關。

第三名是肉鬆與肉乾，不少長輩誤認吃肉鬆就是吃肉，但製作過程會加入大量油脂、砂糖和磷酸鹽。洪永祥表示，過多的磷直接加速腎絲球硬化，提早面臨洗腎危機，還會導致鈣流失引發血管硬化。

洪永祥指出，白稀飯GI值爆表是極速血糖炸彈，長期高GI飲食會增加全身性慢性發炎風險。（圖／Photo AC）

第四名是大骨湯、肉湯，洪永祥表示，不少長輩以為能補鈣，但骨頭裡的鈣質很難溶解在水裡，湯裡最多的是脂肪、普林和重金屬。動物骨骼中的鉛在熬煮時會釋放到湯汁，對代謝機能下降的長輩如同腎臟慢性殺手，高普林會導致尿酸飆升，形成腎結石或痛風性腎病。

第五名是白稀飯與白麵條，洪永祥指出，白稀飯GI值爆表是極速血糖炸彈，長期高GI飲食會增加全身性慢性發炎風險，不僅導致脂肪肝，還易引發糖尿病腎病變，最後導致衰竭。

