早餐吃「這個」竟是脂肪囤積元凶！醫推薦超級早餐 穩定血糖和情緒

你是否常常吃完早餐，不到中午就餓到發慌、精神不濟？中醫師王大元指出，這其實是身體發出的警訊！每天的能量泉源都來自腸胃，吃對早餐，不僅能讓你思緒清晰，更是避免脂肪囤積的關鍵第一步。

早餐抓緊7～9點黃金時間 吸收事半功倍

想要早餐吃得好，首先要選對時間。王大元解釋，早上7點到9點是胃經循行最旺盛的時刻，身體的消化吸收能力處於巔峰狀態。

在這個「黃金時段」進食，能讓營養最有效率地被利用，為一整天的活動儲備滿滿的能量。把握這個時機好好吃一頓早餐，絕對能讓你事半功倍！

為什麼吃完早餐很容易餓？小心「高GI」囤積脂肪

另外，很多人納悶，明明吃了早餐，為什麼很快又餓了？王大元點出，這其實與食物的「升糖指數（GI值）」密切相關。

所謂高GI食物，會讓你的血糖如雲霄飛車般急遽飆升又快速下降，這就是造成飢餓感的元凶。同時，身體為了平衡血糖，會大量分泌胰島素，反而促使脂肪不斷囤積。

相反地，低GI食物能和緩地釋放能量，穩定維持血糖濃度，不僅能提供持久的飽足感，更能讓大腦穩定運作，避免精神不濟。

早餐這樣選就對了！打造穩定情緒的「高能量早餐」

該如何選擇正確的食物？王大元建議，可以從「穩定血糖」與「穩定情緒」兩方面著手，打造一份完美的活力早餐。

在穩定血糖方面，應多選擇高纖維、加工程度低的食材，或是直鏈澱粉。而在穩定情緒方面，可以多補充富含「色胺酸」的食物，它是製造快樂荷爾蒙血清素的關鍵原料。

王大元推薦，像是雞胸肉、牛奶、雞蛋、燕麥、芝麻、堅果、鮭魚和香蕉等，都是富含色胺酸的絕佳選擇。從今天起，為你的早餐做點小改變，就能迎來一個思緒清晰、活力滿滿的早晨！

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／王大元中醫師

