早餐吃「這3樣」恐害血糖失控、老更快！很多人以為很健康 連這1杯也中鏢
早餐不只是補充能量的一餐，更像是喚醒身體機能的重要「開關」。不過，日本網站「tsuyaplus.jp」提醒，有些看似方便又熟悉的早餐選擇，其實可能悄悄加速老化，特別是進入40、50歲後，更需要留意食材的選擇。
容易讓人顯老的早餐 有這個共通點
容易促進「糖化反應」的早餐內容，是加速老化的關鍵因素之一。所謂「糖化」，是指攝取過多糖分後，體內多餘的糖與蛋白質、脂肪結合，產生名為AGEs（晚期糖化終產物） 的物質。AGEs被認為與肌膚彈性下降、暗沉、老化現象有關，長期累積對外在狀態並不友善。
忙碌早晨最容易踩雷的早餐選項
以下這些食物，因為方便、省時，常成為許多人的早餐首選，但若長期、習慣性攝取，建議多加留意。
1、市售水果汁、蔬菜汁
市售果汁與蔬菜汁雖然給人健康印象，但實際上糖分含量不低。在剛起床、空腹狀態下飲用，容易造成血糖快速上升，也更容易促進糖化反應。
2、甜味穀片、早餐脆麥片
這類早餐製品相當方便，但多半含糖量偏高。若真的想吃，建議選擇低糖版本，並搭配原味優格或新鮮水果，讓整體營養結構更平衡。
3、甜麵包
甜麵包同時含有較高比例的精製糖與油脂，容易產生AGEs。若早餐選擇麵包，建議改為全麥或全穀類麵包，並搭配蔬菜、起司等，補充蛋白質與維生素。
這樣吃比較安心！ 早餐推薦的3種食材
以下食材即使在食慾不佳的早晨也容易入口，且較不容易促進糖化反應，適合作為日常早餐選擇。
1、新鮮水果
新鮮水果富含維生素、礦物質與膳食纖維。其中像是 蘋果、奇異果、鳳梨、香蕉 等，膳食纖維含量較高，有助維持消化與代謝機能。
2、原味優格
優格能提供蛋白質，同時有助腸道調整。建議避免加入過多砂糖或果醬，可搭配水果或撒上少量黃豆粉，增加膳食纖維攝取。
3、配料豐富的味噌湯
加入蔬菜、豆腐等食材的味噌湯，能同時補充蛋白質、膳食纖維、維生素與礦物質。即使單獨一碗，也能構成營養均衡的一餐。早上攝取溫熱食物，還能幫助身體暖機，讓一天更有精神。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
