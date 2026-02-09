早餐地雷別踩！吃錯脂肪肝、大腸癌恐上身 醫曝最佳吃法

生活中心／游舒婷報導

好的早餐可以開啟一整天的活力，不過長期吃錯早餐可能會讓你的健康打折，不僅有高血糖風險還有脂肪肝危機，大腸癌風險也會大增！醫師同時提醒，若是因為減肥而跳過早餐，長期下來也會傷害你的身體。

早餐吃錯恐讓健康大打折。（示意圖／PIXABAY）

根據《健康2.0》報導，麵包配奶茶是不少人早餐的標配，但是長期攝取精緻澱粉、糖分，長期下來會讓血糖飆升，多的熱量還會造成堆積，形成脂肪肝；同時，大家早餐店愛點的培根、熱狗等加工食品大大增加大腸癌風險，這已經是過去研究多次證實的。

新悅中醫診所林雅瑩中醫師指出，如果早餐隨便吃，長期累積下來恐傷身，如果為了減肥而不吃早餐，則可能會有精神不濟、情緒不穩、身體基礎代謝率降低、消化系統疾病、心血管與代謝問題。

那生活忙碌，要怎麼吃比較好？林雅瑩中醫師教學，首先要拒絕所有含糖奶茶、果汁等飲品；溫熱的食物能保護腸胃道，不論吃什麼，建議選有溫度的食物；吃早餐順序也重要，要先吃蛋白質再吃澱粉，才能穩定血糖、提供飽足感。

