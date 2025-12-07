早餐宵夜想吃都OK！ 「24H自煮火鍋」 1天賣破百份

人力短缺問題促使自動化服務興起！台北市一家業者看準商機，推出24小時DIY自煮火鍋服務，民眾無論清晨或深夜都能滿足火鍋慾望。業者楊先生表示，「透過機器幫忙分工，即使半夜也能透過機器販賣」，一台近百萬元的自動販賣機最多可抵3名人力，目前每天約賣出120鍋。除了火鍋外，雨傘、滷味等品牌也跟進自動化潮流，為消費者提供更便利的購物體驗！

24小時DIY自煮火鍋，可選湯底和配料，也可菜多or多火鍋料。（圖／TVBS）

缺工問題促使自動化服務興起，台北市有業者推出24小時小火鍋自煮服務，每天最多可賣出120鍋，成為新興商機。業者表示，透過自動販賣機台最多可節省3名人力成本。除了火鍋外，雨傘品牌和滷味也跟進這股自動化潮流，民眾現在能從自販機購買更多元化的商品。這些創新服務不僅解決人力短缺問題，也為消費者提供更便利的購物體驗。

隨著天氣轉涼，許多人都想隨時享用熱騰騰的火鍋。台北市一家業者看準商機，推出24小時DIY自煮火鍋服務，讓民眾無論清晨或深夜都能滿足火鍋慾望。這家店提供多種選擇，包括牛肉鍋、泡菜鍋、酸菜白肉鍋等，還有菜多或火鍋料多的選項，讓火鍋愛好者能依照個人喜好選擇。

24H自煮火鍋，1天賣破百份。（圖／TVBS）

自煮火鍋的流程相當簡單，顧客在選好商品後，可以到旁邊的電磁爐自行烹煮。店家還提供無限續白飯及各種醬料，讓用餐體驗更加完整。這種新型態的服務在網路上引起熱烈討論。

24小時自煮火鍋業者楊先生表示，開設這種自助式火鍋店是因為現在人力非常難請，透過機器幫忙分工，即使半夜也能透過機器販賣。他解釋道，店內上午11點到晚上9點仍有店員協助，但因人力實在難尋，才延伸為24小時都可自煮的服務模式。

自動販賣機進化，雨傘、滷味、火鍋都可買到。（圖／TVBS）

楊先生進一步說明，一台近百萬元的自動販賣機最多可抵3名人力，換算下來最快1年可以回本。雖然店面剛開業兩個多月，但業績持續成長，目前每天約賣出120鍋。他坦言經營這類店面的難處在於包裝工作非常費工，且仍需半夜巡店。

在缺工時代，不只無人商店有商機，自動販賣機的品項也越來越多元。例如，有連鎖雨傘品牌在捷運站設置自販機，減少人工後價格更為親民。文化大學則引進滷味機，價格從40至80元不等。這些創新服務不僅緩解人力短缺問題，也成為吸引消費者的新話題。

