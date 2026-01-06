早餐就能吃「麻油雞」 店家24小時營業力拚超商

隨著節氣步入「小寒」，正式迎來一年中最寒冷的時節，傳統滋補聖品「麻油雞」成為民眾暖身首選。（圖／東森新聞）





隨著節氣步入「小寒」，正式迎來一年中最寒冷的時節，傳統滋補聖品「麻油雞」成為民眾暖身首選。看準這波天冷商機，餐飲市場競爭白熱化，不僅有萬華知名麻油雞老店主打24小時營業，讓早起運動的長輩在早餐時段也能享用；各大超商也挾帶全天候營業優勢，紛紛推出麻油系列鮮食，大搶冬季熱食版圖。



走進萬華這間老字號麻油雞店，濃郁的薑香與麻油香氣撲鼻而來，金黃色的湯頭口感溫潤，搭配油亮鮮甜的大塊雞肉與軟嫩豬肝，層次豐富的滋味不僅是深夜食堂的熱門選擇，近期更成為不少老饕的「早餐」新寵。一名常客受訪時表示，考量個人體質，晚上進補容易導致火氣大，反倒是早上運動結束後，來上一碗熱湯暖胃最為合適。



業者吳小姐指出，因應店舖的地緣特性，店內採取24小時全天候營業，除了服務深夜想吃消夜的顧客外，也承接了一大早運動完、急需熱湯修復肌肉與恢復能量的熟客需求。她也觀察到，為了迎合現代年輕人及不同季節的飲食習慣，湯頭口味已調整得相對清淡，通常會建議顧客多搭配高麗菜食用，讓口感更加鮮甜均衡。



不讓傳統熱食店專美於前，超商業者看好國人冬日喜愛食補的傳統，也積極推出麻油系列商品搶市。除了與人氣名店聯名合作，推出搭配高麗菜、枸杞，宛如個人小火鍋的麻油雞湯外，甚至有業者推出「麻油鱸魚」，試圖以海鮮食材區隔市場。



行銷專家胡恒士分析，民眾在傳統店家購買麻油雞時，份量通常較大，而超商主打的「個人化」份量，正好填補了只想淺嚐味道，或是單身族群的用餐需求，成功在冬季刺激出一波消費熱潮。



在這波寒流中，無論是傳統名店的現煮滋味，還是超商便利的個人鍋物，這道承載著溫暖與療癒意涵的家常美食，都致力於讓消費者在寒冬中，隨時隨地都能獲得溫暖慰藉。

