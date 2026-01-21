早餐店也超商化了？拉亞漢堡推大冰奶「跨店寄杯」，他們看見什麼？
滑開手機，將寄杯在App裡的飲料兌換出來，這樣的場景不是發生在任何一間超商或是連鎖咖啡店，而是本土早餐店品牌：拉亞漢堡。
拉亞漢堡21日宣布在官方App Laya NOW 上推出全新服務「Laya Pass隨行券」，成為首家能線上寄杯儲值、跨店兌換「大冰奶」（或任何飲料）的早餐店，一腳跨進超商和連鎖咖啡過去的領地。
過去兩年，拉亞漢堡頻頻出奇招吸引消費者注意。不管是重磅聯名、話題新品，還是如今業界首創的跨店寄杯功能，拉亞幾乎每幾個月都能找到話題攻佔社群媒體。
2025年5月，拉亞找來《黑白大廚》人氣主廚愛德華．李（Edward Lee）合作，帶動單月業績暴漲4成；緊接著，7月更大膽上架一系列被戲稱有牙膏味的薄荷巧克力貝果、可頌，這個具挑戰性的口味，卻在一個月內成為成為拉亞史上最暢銷單品；1月中更與人氣動漫《葬送的芙莉蓮》聯名，首週業績直接衝高成長近30%，將早餐店變成了動漫迷朝聖地。
「拉亞已經被消費者遺忘太久了，但近兩年沛源（拉亞執行長）確實讓它重回消費者的視野。」長期觀察台灣早餐產業、知名連鎖早餐「真芳」創辦人張文哲如此評價。
拉亞終結四年衰退僵局！不只靠聯名噱頭，更要靠「能變現」的門市體質
這一項項大張旗鼓的行銷活動，背後實質終結了拉亞自2019～2023年、長達四年店數負成長的僵局。2025年，拉亞不僅全台店數重新站回500大關，業績更增長30%。
「過去就算行銷做得好，但如果門市跟不上，導再多客人來也無法變現。」徐沛源回憶，更早時候的拉亞，也曾靠幾檔火紅聯名、有趣新品吸引大批新客，但往往活動一過，業績就打回原形，「消費者可能因為餐點等太久、點餐過程不順⋯⋯各種不好的體驗，讓新客來了卻留不住。」
不過這兩年拉亞能讓新客「轉熟」的關鍵，其實藏在執行長徐沛源自2024年以來開啟的數位革命工程。目前拉亞的App使用率已躍居業界之冠，有60％進店客人透過App點餐；若再加上外送平台等其他數位管道，線上點餐比例總計更高達75%，「現在只有約25%客人會現場畫單跟店員點餐。」
拉亞開啟2年數位革命，他們怎麼讓App使用率成為業界冠軍？
時間拉回2021年，當拉亞推出第一版的官方App Laya NOW，已經落後同業3~5年，當時甚至還有近5%門店連基本的POS機都沒有。這間一度在數位化進程上掉隊的老牌連鎖早餐店，究竟如何彎道超車？
第一步：強化一線員工出餐戰力，讓加盟主直接感受導入好處
徐沛源的第一步數位化戰略其實很簡單：工具要讓加盟主用了有感。
「最初一年，我們花很多力氣去說服那些連POS機都不想用的加盟主，」徐沛源透過強力推銷App點餐對門店的好處：訂單直接跳進POS機出單，省去人工幫客人點餐、打單的流程，員工更能騰出雙手出餐。
除了強化一線員工出餐戰力，App的預約點餐功能，更能幫加盟主在尖峰時刻「減壓」。
徐沛源指出，早餐店最容易被客訴時候，往往在通勤尖峰、訂單爆量所造成的混亂。他分析，一旦客人能預先點餐，門店就能提早備料、安排人力支援時間，不用等現場擠成一團才手忙腳亂，餐點品質也更有保障。「這樣一來客人、店家都開心，線上點餐以及預約下單佔比自然提升。」目前預約單已佔拉亞整體30%。
第二步：升級後勤系統，讓加盟主賺到「爆單財」
不只點餐系統，拉亞也持續升級後勤系統。2025年初，拉亞引進了與亞馬遜（AWS）合作的AI預測叫貨系統。
徐沛源解釋，過去傳統叫貨系統，最多只能參考單店過往數據提供數量建議，但近年拉亞展店動能多集中在新興重劃區，由於該區沒有過往資料可循，開幕第一年的分店常遇到特定節日，「像是聖誕節、跨年，根本不知道來客數會增加還是減少，也無從判斷備貨數量。」但現在，透過雲端大數據，系統能根據商圈性質推算，給出精準的建議數量。
至於老練的加盟主，拉亞則同步推出「預約叫貨」功能，讓門店至多可以提前兩個月預訂大節日的原物料，不僅讓供應鏈端的壓力得以平攤，更讓今年頻發的話題爆品成功度過多次缺貨危機。
據拉亞內部數據顯示，該系統上線後，門市訂貨準確率提升20%，缺貨率也降低約15%。「當加盟主發現，跟著系統走不僅不累，還能賺到以前賺不到的爆單財，數位化的齒輪才真正轉動起來。」徐沛源說道。
創造「數位溢價」：App 不只用來點餐，更把質感變提升客單利器
有了強化現場效率的地基，App 對拉亞而言，已不僅止於點餐管道，更是滿足消費體驗、促進客人留存的核心關鍵。
徐沛源分析，早餐店天生具備極高的客戶留存率（retention），「如果是吃午、晚餐的餐廳，每周重複一次以上就算多，而早餐卻可以天天吃同一家。」目前拉亞的留存率已超過五成。如何把握這份先天的優勢，並將其轉化為會員更長久的黏著度，是徐沛源最看重的指標。
這也是為何拉亞選擇更進一步，推出業界首創的「跨店寄杯」功能。有業界人士不解：既然早餐店留存率高，代表客人大多只會到同一家早餐店消費，即便拉亞現在店數持續增加，但如果客人就只會到自家樓下的那家拉亞消費，跨店還有意義嗎？
徐沛源解釋，寄杯功能初衷是為了提升原有客群的黏著度，畢竟許多加盟主本就私下在做單店寄杯卡，總部只是將其數位化。至於為何堅持要能「跨店」，是因為比起鼓勵客人跨區消費，他更看重此功能為品牌帶來的附加價值。
數據顯示，拉亞的客單價在過去兩年增長9%，如今已進逼200元，比連鎖速食店早餐的客單價還高。徐沛源將其歸功於「品牌價值提升帶來的數位溢價」。透過流暢的App，客人能舒服地預約點餐、在壓力最小的情況下慢慢挑選加點品項，這種體驗感的提升，實質反映在客單價上。
此外，拉亞在每檔重點聯名中，都會在App加入精美動畫或互動抽獎遊戲，拉升品牌質感。徐沛源認為，將原本只出現在超商或大型連鎖咖啡店的「跨店取」服務帶進早餐業，能讓民眾，將「便利」與「拉亞」產生連結，連動出買早餐會想去拉亞的心佔率。
延伸閱讀：「如果不做K書中心，我一個客人都留不住！」路易莎黃銘賢告白：我與City Cafe激戰後的「犧牲打」
跨店寄杯背後野心：拆不走的軟體生態系，帶動閉店率大減8成
儘管多數傳統早餐店思維是守好既有客群即可，但徐沛源想的是把全台灣的拉亞串成一個線上生態系：從原本累積點數能換全台分店通用的折價券、商品兌換券開始，下一步則是讓所有在App內購買寄杯的客人，能輕鬆到各店兌換，等於拉亞正一步步打造自家的線上商城。「我希望拉亞的消費體驗在全台各店都是共通的。」
徐沛源的這份執著背後，與其說是野心，更多是對加盟早餐店產業的危機感。台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞觀察，早餐店雖然長年是穩定增長的加盟業態，卻也是加盟主忠誠度最低的業態。「由於門檻相對低、客群也穩定，許多加盟主在回本、學會出餐技術後，往往會考慮拆牌解約，掛上自己的招牌省下權利金。」
「如果加盟主想走，代表我們總部提供的品牌價值不夠。」徐沛源直言，實體店面的招牌可以換，但「線上生態系」是拆不走的。當七成客人都習慣透過拉亞App點餐、寄杯、累積全台通用的福利時，這個數位門檻就成了保護品牌的軟體護城河。
2025年拉亞成功將閉店率大減8成，徐沛源指出，剩下少數真正關店或解約的，大多是房東收回店面，或是加盟主真的年紀大了要退休。隨著寄杯功能的推行，他也預告若市場回饋正向，今年後續還有許多App上的創新功能等著接踵推出。
延伸閱讀：
美廉社揭秘：6元水、40種啤酒、250公尺內的生意，讓它穩穩活成了超市老三！
不用再自己想Prompt！Gemini、ChatGPT、Notion⋯一次收錄各大AI工具官方提示詞
本文不開放轉載
更多報導
飆進App Store下載第一名，posup布告欄是什麼？災害示警「區域化推播」為何精準打到痛點？
只要把提示詞「說兩次」，LLM效能就升級？Google研究曝「47勝0敗」高CP值解方
簡立峰：台灣5年內找不到人才，10年內找不到消費者！AI時代的「新出海」有兩個關鍵層次
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 186
真人版蜘蛛人徒手攀登台北101倒數！賈永婕懇求3件事
傳奇性的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）本周六(1/24)上午9時將挑戰徒手攀爬台北101，近日不少網友都分享直擊他這幾天都在掛繩練習，尋找最佳路線，照片看來驚人，有如真人版蜘蛛人。而今(21日)台北101董事長賈永婕再度開腔，她明白大家都很期待這次的活動，但懇求大家3件事，好讓艾力克斯霍諾德的攀岩活動能順利舉行。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 59
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 20
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 9 小時前 ・ 1
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 331
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 221
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 39
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 10
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 75
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 44
2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗 專家點出「2種可能」
即時中心／温芸萱報導日本熊本縣阿蘇火山昨發生觀光直升機失事，一架搭載2名台灣遊客的直升機起飛後不久失聯。警消與自衛隊展開搜索，於中岳第一火口附近山坡發現機體殘骸，確認為羅賓遜R44機型。機上日籍機師與2名台灣乘客共3人仍下落不明。據了解，該機師具備超過40年飛行經驗，專家分析火山口亂流與機型結構可能是事故原因，詳細調查仍在進行中。民視 ・ 7 小時前 ・ 6
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 42 分鐘前 ・ 35
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 155
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 29
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 34