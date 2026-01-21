早餐店也超商化了？拉亞漢堡推大冰奶「跨店寄杯」，他們看見什麼？

滑開手機，將寄杯在App裡的飲料兌換出來，這樣的場景不是發生在任何一間超商或是連鎖咖啡店，而是本土早餐店品牌：拉亞漢堡。

拉亞漢堡21日宣布在官方App Laya NOW 上推出全新服務「Laya Pass隨行券」，成為首家能線上寄杯儲值、跨店兌換「大冰奶」（或任何飲料）的早餐店，一腳跨進超商和連鎖咖啡過去的領地。

拉亞寄杯.jpg 圖/拉亞提供

過去兩年，拉亞漢堡頻頻出奇招吸引消費者注意。不管是重磅聯名、話題新品，還是如今業界首創的跨店寄杯功能，拉亞幾乎每幾個月都能找到話題攻佔社群媒體。

廣告 廣告

2025年5月，拉亞找來《黑白大廚》人氣主廚愛德華．李（Edward Lee）合作，帶動單月業績暴漲4成；緊接著，7月更大膽上架一系列被戲稱有牙膏味的薄荷巧克力貝果、可頌，這個具挑戰性的口味，卻在一個月內成為成為拉亞史上最暢銷單品；1月中更與人氣動漫《葬送的芙莉蓮》聯名，首週業績直接衝高成長近30%，將早餐店變成了動漫迷朝聖地。

「拉亞已經被消費者遺忘太久了，但近兩年沛源（拉亞執行長）確實讓它重回消費者的視野。」長期觀察台灣早餐產業、知名連鎖早餐「真芳」創辦人張文哲如此評價。

拉亞終結四年衰退僵局！不只靠聯名噱頭，更要靠「能變現」的門市體質

這一項項大張旗鼓的行銷活動，背後實質終結了拉亞自2019～2023年、長達四年店數負成長的僵局。2025年，拉亞不僅全台店數重新站回500大關，業績更增長30%。

拉亞聯名.jpg 圖/拉亞提供

「過去就算行銷做得好，但如果門市跟不上，導再多客人來也無法變現。」徐沛源回憶，更早時候的拉亞，也曾靠幾檔火紅聯名、有趣新品吸引大批新客，但往往活動一過，業績就打回原形，「消費者可能因為餐點等太久、點餐過程不順⋯⋯各種不好的體驗，讓新客來了卻留不住。」

不過這兩年拉亞能讓新客「轉熟」的關鍵，其實藏在執行長徐沛源自2024年以來開啟的數位革命工程。目前拉亞的App使用率已躍居業界之冠，有60％進店客人透過App點餐；若再加上外送平台等其他數位管道，線上點餐比例總計更高達75%，「現在只有約25%客人會現場畫單跟店員點餐。」

拉亞開啟2年數位革命，他們怎麼讓App使用率成為業界冠軍？

時間拉回2021年，當拉亞推出第一版的官方App Laya NOW，已經落後同業3~5年，當時甚至還有近5%門店連基本的POS機都沒有。這間一度在數位化進程上掉隊的老牌連鎖早餐店，究竟如何彎道超車？

第一步：強化一線員工出餐戰力，讓加盟主直接感受導入好處

徐沛源的第一步數位化戰略其實很簡單：工具要讓加盟主用了有感。

「最初一年，我們花很多力氣去說服那些連POS機都不想用的加盟主，」徐沛源透過強力推銷App點餐對門店的好處：訂單直接跳進POS機出單，省去人工幫客人點餐、打單的流程，員工更能騰出雙手出餐。

Laya2.jpg 圖/拉亞提供

除了強化一線員工出餐戰力，App的預約點餐功能，更能幫加盟主在尖峰時刻「減壓」。

徐沛源指出，早餐店最容易被客訴時候，往往在通勤尖峰、訂單爆量所造成的混亂。他分析，一旦客人能預先點餐，門店就能提早備料、安排人力支援時間，不用等現場擠成一團才手忙腳亂，餐點品質也更有保障。「這樣一來客人、店家都開心，線上點餐以及預約下單佔比自然提升。」目前預約單已佔拉亞整體30%。

第二步：升級後勤系統，讓加盟主賺到「爆單財」

不只點餐系統，拉亞也持續升級後勤系統。2025年初，拉亞引進了與亞馬遜（AWS）合作的AI預測叫貨系統。

徐沛源解釋，過去傳統叫貨系統，最多只能參考單店過往數據提供數量建議，但近年拉亞展店動能多集中在新興重劃區，由於該區沒有過往資料可循，開幕第一年的分店常遇到特定節日，「像是聖誕節、跨年，根本不知道來客數會增加還是減少，也無從判斷備貨數量。」但現在，透過雲端大數據，系統能根據商圈性質推算，給出精準的建議數量。

至於老練的加盟主，拉亞則同步推出「預約叫貨」功能，讓門店至多可以提前兩個月預訂大節日的原物料，不僅讓供應鏈端的壓力得以平攤，更讓今年頻發的話題爆品成功度過多次缺貨危機。

據拉亞內部數據顯示，該系統上線後，門市訂貨準確率提升20%，缺貨率也降低約15%。「當加盟主發現，跟著系統走不僅不累，還能賺到以前賺不到的爆單財，數位化的齒輪才真正轉動起來。」徐沛源說道。

創造「數位溢價」：App 不只用來點餐，更把質感變提升客單利器

有了強化現場效率的地基，App 對拉亞而言，已不僅止於點餐管道，更是滿足消費體驗、促進客人留存的核心關鍵。

徐沛源分析，早餐店天生具備極高的客戶留存率（retention），「如果是吃午、晚餐的餐廳，每周重複一次以上就算多，而早餐卻可以天天吃同一家。」目前拉亞的留存率已超過五成。如何把握這份先天的優勢，並將其轉化為會員更長久的黏著度，是徐沛源最看重的指標。

這也是為何拉亞選擇更進一步，推出業界首創的「跨店寄杯」功能。有業界人士不解：既然早餐店留存率高，代表客人大多只會到同一家早餐店消費，即便拉亞現在店數持續增加，但如果客人就只會到自家樓下的那家拉亞消費，跨店還有意義嗎？

徐沛源解釋，寄杯功能初衷是為了提升原有客群的黏著度，畢竟許多加盟主本就私下在做單店寄杯卡，總部只是將其數位化。至於為何堅持要能「跨店」，是因為比起鼓勵客人跨區消費，他更看重此功能為品牌帶來的附加價值。

數據顯示，拉亞的客單價在過去兩年增長9%，如今已進逼200元，比連鎖速食店早餐的客單價還高。徐沛源將其歸功於「品牌價值提升帶來的數位溢價」。透過流暢的App，客人能舒服地預約點餐、在壓力最小的情況下慢慢挑選加點品項，這種體驗感的提升，實質反映在客單價上。

此外，拉亞在每檔重點聯名中，都會在App加入精美動畫或互動抽獎遊戲，拉升品牌質感。徐沛源認為，將原本只出現在超商或大型連鎖咖啡店的「跨店取」服務帶進早餐業，能讓民眾，將「便利」與「拉亞」產生連結，連動出買早餐會想去拉亞的心佔率。

延伸閱讀：「如果不做K書中心，我一個客人都留不住！」路易莎黃銘賢告白：我與City Cafe激戰後的「犧牲打」

跨店寄杯背後野心：拆不走的軟體生態系，帶動閉店率大減8成

儘管多數傳統早餐店思維是守好既有客群即可，但徐沛源想的是把全台灣的拉亞串成一個線上生態系：從原本累積點數能換全台分店通用的折價券、商品兌換券開始，下一步則是讓所有在App內購買寄杯的客人，能輕鬆到各店兌換，等於拉亞正一步步打造自家的線上商城。「我希望拉亞的消費體驗在全台各店都是共通的。」

Laya拉亞.png 圖/拉亞提供

徐沛源的這份執著背後，與其說是野心，更多是對加盟早餐店產業的危機感。台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞觀察，早餐店雖然長年是穩定增長的加盟業態，卻也是加盟主忠誠度最低的業態。「由於門檻相對低、客群也穩定，許多加盟主在回本、學會出餐技術後，往往會考慮拆牌解約，掛上自己的招牌省下權利金。」

「如果加盟主想走，代表我們總部提供的品牌價值不夠。」徐沛源直言，實體店面的招牌可以換，但「線上生態系」是拆不走的。當七成客人都習慣透過拉亞App點餐、寄杯、累積全台通用的福利時，這個數位門檻就成了保護品牌的軟體護城河。

2025年拉亞成功將閉店率大減8成，徐沛源指出，剩下少數真正關店或解約的，大多是房東收回店面，或是加盟主真的年紀大了要退休。隨著寄杯功能的推行，他也預告若市場回饋正向，今年後續還有許多App上的創新功能等著接踵推出。

延伸閱讀：

美廉社揭秘：6元水、40種啤酒、250公尺內的生意，讓它穩穩活成了超市老三！

不用再自己想Prompt！Gemini、ChatGPT、Notion⋯一次收錄各大AI工具官方提示詞

本文不開放轉載

更多報導

飆進App Store下載第一名，posup布告欄是什麼？災害示警「區域化推播」為何精準打到痛點？

只要把提示詞「說兩次」，LLM效能就升級？Google研究曝「47勝0敗」高CP值解方

簡立峰：台灣5年內找不到人才，10年內找不到消費者！AI時代的「新出海」有兩個關鍵層次