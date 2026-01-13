早餐店倉庫燃燒 火舌吞噬黑煙猛竄！國小急疏散3百童

早餐店倉庫起火，火勢猛烈。（圖／東森新聞）





屏東縣長治鄉今（13）日下午發生火警，一間早餐店倉庫突然起火，因燃燒物為大量紙箱，濃煙直竄天際，火勢一度相當猛烈。由於起火地點緊鄰繁華國小，校方緊急啟動應變措施，疏散約300名學生，並通知家長到校接回，所幸事件未造成人員傷亡。

火舌狂竄 國小緊急疏散

下午3時許繁華國小對面、水源路巷弄內的一處倉庫發生火警，現場堆放大量紙箱，燃燒時不僅冒出大量黑煙，還不時傳出聲響，遠處即可清楚看見濃煙。由於事發時間接近學校最後一節課，下課鐘聲前校方即安排學生疏散，並請家長協助接回，確保學童安全。

屏東縣消防局表示，下午3時17分接獲報案後，隨即派遣長治、鹽埔、龍泉、屏東、麟洛分隊及特搜大隊、第一大隊等單位，共出動13輛消防車、24名人員前往搶救，3時24分抵達現場後立即佈署水線灌救。火勢於下午4時7分獲得控制，並在4時30分完全熄滅，目前進行殘火處理。

消防局指出，起火時倉庫內人員已自行撤離，未造成任何人員受傷，至於實際起火原因，仍有待後續火災調查釐清。

