早餐店價格狂漲！ 網友抱怨：「花了錢還吃不到健康」

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

隨著物價上漲，早餐的價格也越來越高。一名網友在 Dcard 發文分享，簡單的吐司、蛋餅、豆漿，現在動輒比以往多出5至10元，讓她直呼：「感覺荷包在哭…」她接著指出，早餐店老闆的態度很強勢，只要一忙起來就隨便講話，完全感覺不到「你付錢就應該舒服吃」這回事。

原PO表示，每次結帳都會在心裡想「這個套餐值得嗎？」如果在買了之後才發現量少、味道又普通，就會覺得又被坑了。假如是上班族的話，早上都需要通勤，讓她忍不住吐槽：「想慢慢享受早餐，根本不可能。」而且有些食材原料都漲價，逼得店家不得不調整價格，她表示雖然能理解漲價，「但問題是薪水沒跟著漲，整個生活壓力就累積在每天的早餐上。」

原PO接著指出，以前幾十塊就能吃到飽，現在吃個早餐都像是在精打細算，感覺每一餐都在提醒你「你窮啊」。她最後表示，「希望有一天早餐能回到以前那種簡單、便宜又開心的感覺，不然每天早上都在為幾塊錢焦慮，真的太累了。」

對此，不少網友紛紛在留言區表示贊同：「已經漲過頭了 漲到我好久沒吃早餐店了」、「而且幾乎沒有營養成分，一堆加工製品，花了錢還吃不到健康」、「漲價就算了，東西還變少變小了…」不過，也有網友指出，在超商推出的早餐組合較便宜，「買49元早餐套餐，還可以選無糖豆漿比每天吃早餐店還省錢。」

