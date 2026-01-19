早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功

生活中心／曾詠晞報導

16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。





早餐店停業被貼「暖心字條」！鐵捲門變「祝福板」網暖哭：這輩子值得了

網友分享自己常去的早餐店因老闆生病歇業時，許多熟客在老闆張貼的公告旁（右圖）留下溫暖祝福。（示意圖，左圖與本新聞無關／民視新聞網資料照、翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

早餐店鐵捲門上滿滿的祝福與打氣，在社群上逼哭萬人。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

一名網友在臉書《路上觀察學院》分享他看見的溫馨畫面，在一間歇業中的早餐店鐵捲門上，除了老闆張貼的暫時歇業公告外，還被貼上溫暖的「彩色祝福」。許多舊客貼上「早日康復」，而常點固定套餐或有專門客製化餐點的顧客也留下許多逗趣的簽名「吐司一定要去邊的楊小姐」、「一片奶油吐司張小姐」、「鮪魚不加洋蔥的薛小姐」、「買一顆蛋煮泡麵的黃小姐」，每一張字條都象徵著老闆對客人的用心。

熟客留下許多專屬簽名，希望早餐店老闆認出自己。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

這則貼文立刻引發熱烈討論，網友表示「看來老闆人很好都會客製化早餐，怕老闆看名字不知道是誰，直接寫上客製化的餐點名稱讓老闆知道」、「生意能做到這樣子也是無憾了，老闆就安心的養病吧，祝早日康復！」、「老闆賣的是人情味」、「這位老闆做人很成功，台灣人就是溫暖」、「好感動！不曉得在哪？也想去吃看看」、「人緣那麼好的老闆。希望福報無量、早日康復」，在留言區也有熱心熟客補充店家資訊「這家早餐店在（台北市）市民大道跟中山北路口，老闆娘很親切而且東西便宜又好吃」，印證了店家平日累積的好人緣。

