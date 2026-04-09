早餐店女店員太正！眼鏡男竟脫褲「撸管」 警方火速抓到人

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（社會中心／綜合報導）新北市新莊區昨（8日）驚傳一起校園周邊猥褻案件，一名男子光天化日之下竟在早餐店內對店員露鳥「磨豆漿」。新莊警分局接獲報案後立即展開追查，今天已逮捕該名涉案的20歲男子，正帶回派出所進行偵訊中。

圖／示意照，AI生成

這起離譜事件，位於新莊區中誠街的一間在地早餐店。根據現場監視器畫面顯示，一名戴著眼鏡、年約20歲的男子在進入店內點餐後，並未立即離開，反而趁著女店員轉身送餐、店內忙碌的空檔，突然在座位區解下長褲，對著女店員做出極度不雅的猥褻動作。

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受害女店員事後回憶仍驚魂未定，她指出該名男客行為怪異，當時正忙於出餐，沒想到一轉頭就看見對方赤裸下體。男子在進行騷擾行為後，似乎發現店內設有監視器，隨即匆忙穿上褲子逃離現場，過程不到數分鐘。

警方表示，在接到受害人報案後，隨即透過調閱路口監視器及店內影像鎖定特定對象，並於今日迅速將該名男子查獲到案。後續將製作筆錄，並同時通知受到驚嚇的女店員，前來警局完成報案流程。

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