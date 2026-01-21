早餐店巧遇大咖男神！一票粉絲「被買單」細節曝老派溫柔

霍建華替粉絲買單。（圖／翻攝自微博）





林心如與霍建華結婚10年、婚後育有女兒「小海豚」，夫妻倆生活相當低調鮮少公開放閃，昨（20）日有粉絲在台北一家早餐店巧遇霍建華，他似乎感受到粉絲們已經認出，離店前霸氣替對方結帳，影片曝光後隨即引起熱烈討論。

昨日有學生在台北早餐店用餐時，巧遇男星霍建華還被對方請客，事後在社群發出影片嗨喊：「是誰偶遇到霍建華，並且他還給我們買單了！」影片中霍建華走到櫃檯替粉絲們買單，還笑說：「是認出我了嗎？」更和店員打趣表示：「不是專挑便宜的付。」

廣告 廣告

影片中，霍建華身穿黑色羽絨外套、運動長褲，一身休閒裝扮出現在店內，沒有變裝遮掩，他以現金支付的方式替粉絲們買單，被網友笑稱：「老幹部還是用現金結帳的！」、「霍建華這是在用行動詮釋『老幹部的溫暖日常』，這波好感度MAX！」、「這老派溫柔真的戳心了。」



【更多東森娛樂報導】

●林心如嫁霍建華9年！自曝「1舉動」惹怒老公：我是你司機嗎

●嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒

●愛雅遭咒流產一屍兩命 夏和熙曝對方情況：第一次這樣

