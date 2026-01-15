早餐店推「三色豆奶茶」爆紅！ 網崩潰：要報警了

位於新北市中和的欣樂早午餐，近日推出的三色豆奶茶在社群平台Threads掀起熱烈討論。這款期間限定的新品將紅蘿蔔、青豆仁和玉米等三色豆食材，大膽地加入奶茶當中，每杯售價20元。

店家在社群平台分享完整製作過程，影片中可以看到三色豆的份量給得相當大方，完全不手軟。當員工將成品拿給老闆試喝時，還笑稱「自己要賣的，自己要先試喝吧」。老闆鼓起勇氣喝了一大口後，眉頭立刻皺了起來，表情相當糾結，甚至差點將飲料吐出來。最後勉為其難給了一個讚，但評語僅留下「無話可說」四個字，影片最後還能看到老闆一臉生無可戀的表情。

這款飲料的宣傳文案也相當有趣，店家強調「認真上市，不能挑顏色」，並喊出「你可以不喝，但你一定絕對要請你朋友喝」的口號，成功戳中網友的惡趣味心理。

消息曝光後，網友反應呈現兩極化。反對者紛紛留言表示「三色豆剛浮出來的時候，心裡頭一萬頭草泥馬跑過」、「不討厭三色豆，但看到這個都想告人了」、「這不是有社會共識的吃法」、「我生理性無法接受」、「帶著你的三色豆離開地球」、「我想要報警」、「天啊！這什麼黑暗奶茶」、「我貸款也要告死你」。

也有網友表現出躍躍欲試的態度，「我要買給我阿嬤喝」、「世界終於瘋成我想要的樣子了」、「朋友啊，這杯讓我請吧」、「不要那麼快下架，我跟女朋友來台灣一定要品嚐得到」、「我要喝，離我家很近」。

部分網友實際到店品嚐後分享心得，表示奶茶本身味道尚可，三色豆的味道並不算太突出，但入口後仍能明顯感受到豆類與紅蘿蔔的口感存在。整體評價多半認為「沒有想像中可怕，但不會再點第二次」。有試喝者呼籲大家可以去嘗試看看，體驗這款獨特的飲品。

根據店家透露，這款商品推出後銷量表現相當穩定，假日甚至能賣出30杯以上，顯示話題性確實帶來實際的銷售成績。業界人士分析，這款新品能夠爆紅的關鍵不在於口味本身，而是三色豆這個食材自帶的情緒價值。對多數台灣人來說，三色豆早已不只是單純的食材，而是一段共同的童年記憶，混合著無奈、抗拒與笑料。

從被視為便當界最大公敵的配菜，到成為社群熱搜關鍵字的飲料主角，三色豆奶茶成功翻轉了既定印象。不論實際銷量如何，這家早餐店已經成功成為話題焦點，證明只要創意夠狂，就能讓最被討厭的食材變成最吸睛的存在。

