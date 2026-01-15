早餐店推「三色豆奶茶」超衝擊！老闆曝熱銷現況

生活中心／李明融報導

便當店常見的三色豆被許多人視為「便當殺手」、「配菜地雷」，往往看到被加進便當中食慾大減，不過近日居然有早餐店業者大膽將三色豆加進奶茶裡，變成「三色豆奶茶」，店家還特別強調「你可以不喝，但你一定要請朋友喝」，立刻在網路上掀起討論。開賣首日就出現11名勇者買來挑戰，老闆也分享開發這款奇葩飲品的心聲。

早餐店推「三色豆奶茶」全網皺眉！開賣首日「11名勇者嘗鮮」老闆曝熱銷現況

店家推出「三色豆奶茶」，還拍影片分享製作過程。（圖／民視新聞網、翻攝自欣樂早午餐）位於新北市中和區的欣樂早午餐上週推出「三色豆奶茶」，老闆分享製作影片將大量的玉米粒、紅蘿蔔丁和青豆仁裝進杯中，接著倒入早餐店奶茶攪拌，老闆喝時還笑稱「自己要賣的，自己要先試喝吧」，老闆鼓起勇氣喝了一大口，眉頭忍不住皺了起來，還差點吐了出來，最後勉強比出了一個讚的手勢，店家廣告也高呼「你可以不喝，但你一定要請朋友喝」口號，全程讓網友皺著眉頭看完，同時也好奇真實口感為何，影片立刻在網路上掀起廣大討論，「不討厭三色豆但看到這個都想告人了」、「世界終於瘋成我想要的樣子了」、「這個真的賣的出去嗎？」、「這是什麼邪惡的東西」。

「三色豆奶茶」意外引發話題，老闆也透露近期銷售狀況。（圖／翻攝自欣樂早午餐）

然而這款新飲品開賣首日還是吸引11名「勇者」上門嘗鮮老闆也幽默笑稱：「三色豆奶茶不僅僅是外星黑暗奇怪料理，還是一杯代表勇氣與冒險的象徵。喝了它，人生雖然不會有什麼改變，但絕對會改變你在你朋友心目中的地位，讓我們為這11位勇士獻上最高榮耀！」；根據《NOWNEWS》報導，老闆坦言起初只是抱著「賣好玩」的心態，想幫大家創造話題，沒想到意外暴紅，「現在也不得不認真賣了！」目前該飲品平均日銷約10杯，截至14日已累計售出約30杯。老闆笑稱，客人的反應大多是崩潰的，僅極少數顧客給予「意外好喝」的正面反饋。





