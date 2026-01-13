早餐店標配！他嫌紙袋印卡通圖案浪費成本 店家揭驚人真相：有隱藏神效

生活中心／王文承報導

有網友好奇，紙袋屬於一次性消耗品，用完即丟，若改用無圖案的純色紙袋，理論上應該更省成本，為何業者仍選擇印製圖案？（圖／資料照）

不論是在夜市攤販或早餐店，餐點多半會以紙袋盛裝，不過不少人可能從未留意過，這些紙袋上常印有各式可愛的卡通或圖案。近日就有網友好奇，紙袋屬於一次性消耗品，用完即丟，若改用無圖案的純色紙袋，理論上應該更省成本，為何業者仍選擇印製圖案？貼文曝光後，引發網友熱議。

他嫌早餐店紙袋印圖案浪費成本 店家揭驚人真相



一名網友在網路論壇《Dcard》發文指出，早餐店紙袋大多使用一次，吃完就丟，實在沒必要特別印圖案；若是擔心餐點大小或品項搞錯，印上數字或簡單記號反而更清楚，因此不解詢問：「早餐店用的紙袋為什麼一定要有圖案？」

貼文一出，引起網友熱議，不少人認為圖案反而加分，「有圖案真的滿可愛的，純白紙袋沾到油漬很明顯，圖案可以分散注意力」、「沒圖案一律不吃」、「光看袋子，味道好像就飄出來了」。也有人從情感面分析，「這種紙袋剛在台灣流行時，大概是爸媽那一輩的童年回憶，當年覺得紙袋有圖案很新奇，有一種吃西式外食的感覺」、「就像奶茶封膜上有笑話，會覺得比較好喝、心情也更好」、「用這種袋子比較有食慾，單色牛皮紙雖然質感不同，但感覺就普通」。

也有家中經營早餐店的網友現身說法，分享實際考量，「我家開早餐店，這樣比較好分正反面，這種紙袋開口會做成長短邊不同，方便快速打開放漢堡，但一定要長邊朝下，食物才不會弄髒」、「我們家賣吃的，反而是純白、不印圖案的紙碗比較貴」、「封口膜也是，全透明的比有笑話的還貴」、「白色、不印的通常更貴」，甚至還有店家用圖案當作分工暗號，「小女孩圖案裝薯餅、薯條，廚師圖案裝漢堡、雞排」。

