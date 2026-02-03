早餐店烘焙業全納管！7月起強制用噴印洗選蛋 農業部：違者最高罰3萬元

連鎖餐飲烘焙7月起強制用噴印洗選蛋，農業部指出違者最高開罰3萬元。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國內食安溯源制度再升級，自7月1日起，具一定規模的連鎖早餐店、烘焙業及餐飲業者，將強制使用逐顆噴印的洗選鮮蛋。農業部畜牧司指出，新制鎖定約330家企業、逾1萬3000間門市，若未依規定登錄溯源或噴印，將依《農產品生產及驗證管理法》最高處3萬元罰鍰並得按次處罰，盼藉此提升蛋品品質，讓消費者吃得更安心。

針對外界關注新制影響範圍，農業部畜牧司表示，本次修正規定並非針對所有下游業者，而是鎖定具一定規模的連鎖體系。納管對象包括連鎖家數達30家以上的餐飲業、15家以上的烘焙業、50家以上的早餐店，或是企業資本額達新台幣1000萬元以上的業者。這些業者所使用的洗選鮮蛋，均須落實逐顆噴印標示，並將生產及流向資訊登錄至溯源系統，同時備妥相關紀錄供查核。

農業部畜牧司進一步說明，新制將於7月1日正式實施，經初步盤點，約有330家公司、超過1萬3000間連鎖門市納入管理。新制上路後，業者若未依規定詳實登錄洗選鮮蛋溯源資訊，或未完成逐顆噴印標示，將依《農產品生產及驗證管理法》第31條規定，處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，並且得按次處罰，展現政府落實溯源制度的決心。

農業部畜牧司指出，自111年1月1日推動「雞蛋噴印溯源政策」以來，國人對雞蛋品質與來源資訊的重視程度逐年提升，洗選雞蛋的消費比例亦持續成長。本次制度修正是基於既有政策基礎，將管理觸角延伸至具規模的連鎖餐飲與大型企業，屬於制度的自然延伸，核心目的在於使大量進入消費市場的雞蛋，其來源資訊更加清楚、可查詢且可追溯。

對於外界擔憂「連鎖餐飲限用洗選蛋恐致價格上漲」，農業部畜牧司強調，洗選噴印制度並非新創政策，目前洗選蛋與未洗選蛋之價格差距有限。隨著洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本可望進一步下降。此外，畜牧司於114年7月已與指標性企業進行溝通座談，多數業者均表達支持，並認為新制有助於提升蛋品品質與消費信任。

為降低新制推動對產業之影響，農業部畜牧司表示，將持續推動「畜禽產品冷鏈物流升級計畫」作為配套措施。透過補助蛋農及洗選業者改善洗選、冷藏及運輸設備，逐步建構完善的冷鏈體系，確保洗選鮮蛋於生產、流通及銷售各環節之品質穩定。同時，將責成中央畜產會加強查核作業，確保溯源制度落實執行、不流於形式。

農業部畜牧司最後強調，未來政策推動將秉持「輔導優先、管理並進」原則，在兼顧產業實務與政策可行性的前提下，逐步提升國內洗選蛋覆蓋率，透過完善的溯源制度與冷鏈配套，落實生產者責任，提供消費者更安心的國產蛋品選擇，並促進國產雞蛋產業的永續發展。

