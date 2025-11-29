早餐店獨門甜醬油膏外面買不到？老饕曝1內幕！

生活中心／杜子心報導



台灣人習慣在早餐店點蛋餅或蘿蔔糕，很多人一定要搭配那一口鹹中帶甜的醬油膏。近日有網友好奇發問，為什麼早餐店的醬油膏都特別香、特別順口，自己在家買的不是太鹹就是味道單薄，完全做不出早餐店那種「甜鹹感」，貼文一出立刻引發熱議，有網友透露「其實早餐店的醬油膏都是自己調的」。





為何買不到早餐店同款「甜味醬油膏」？老饕曝內幕：都是店家自己調的



原PO好奇為什麼早餐店的醬油膏跟一般自己買的味道不同。（圖／翻攝自Dcard）





一位網友在網路論壇《Dcard》以「為什麼早餐店的醬油膏是甜甜的」為題發文，表示她每次去吃早餐店時發現早餐店的醬油膏都是鹹鹹甜甜的，但她自己去外面買的醬油膏就都只有死鹹的味道，她好奇「早餐店用的是哪一款醬油膏或是他們是怎麼後製成不會死鹹又帶點甜的醬油膏呢？」。貼文曝光後，不少老饕透露，許多早餐店的醬油膏其實是「特調版」，做法不難但非常費工，常見做法是用清醬油加水、砂糖一起熬，再以太白粉或在來米粉勾芡，做出口感濃稠又帶點甜味的版本。有店家還會加蒜泥、辣椒提升香氣，甚至有人加素蠔油讓味道更厚實。

有網友指出早餐店的醬油膏都是有經過後製調和的。（示意圖，與本事件無關／民視新聞資料照）

另外，還有網友分享「我家附近那家早餐店的油膏有蒜頭、辣椒、蒜苗，我根本是為了那個醬去買早餐的」，也有曾在早餐店打工的網友爆料，他們的油膏是將果糖、醬油膏、香油大量調和，「每次都拌一大桶，再分裝成桌上看到的擠壓罐」，也有內行人指出，市售醬油膏本來就偏鹹，但早餐店會先稀釋再調味，讓整體變得更順口。有人提醒，食品材料行也能買到「調合油膏」版本，但成分健不健康就不能保證了。

原文出處：為何買不到早餐店同款「甜味醬油膏」？老饕曝內幕：都是店家自己調的！

