早餐店的超爆滿芋泥肉鬆吐司，還有少見的抹茶醬吐司！

最近才知道這間看似普通的早餐店竟藏了這麼犯規的芋泥吐司！那芋泥份量有夠紮實，配上肉鬆跟好柔軟的全麥吐司十分可口，除此之外，《5街2號早午餐》還有用抹茶醬的薄片跟厚片哩！平常很少看到早餐店有抹茶抹醬，今天吃到著實驚喜！

《5街2號早午餐》店面不大，果然如我預期的沒位子可坐，也可先去電訂餐，這樣現場直接取餐就可以了，不用等候

抹茶厚片

難得在早餐店看到抹茶口味的抹醬，好讚喔！抹茶醬好吃耶，清香又不會太甜，有點抹茶奶酥的調調，咬起來是酥甜酥甜的奶酥感，但口味是抹茶味的，吃過後口中瀰漫著淡淡的茶香，好喜歡這個抹醬！不過吐司表皮有點偏乾，幸好吐司內裡還蠻鬆軟。

芋泥肉鬆吐司

看看那爆滿的芋泥啊，十分真材實料，芋泥不是只淺塗一點而已，是非常紮實的份量，而且很貼心的先切成兩半，方便跟親友分享。

不過其實我吃第一口有點不太習慣，不是說不好吃，而是跟我預設的不同，我以為是平常常見那種以甜為主的芋泥，結果不是耶，是偏原味的芋泥，沒什麼甜味，配上肉鬆跟美乃滋，整體吃起來是濃郁中又帶微鹹微酸的滋味，算是鹹版的芋泥吐司。

雖說由於我的先入為主導致一開始略有不適應，但吃多了也就習慣了，芋泥很綿細，微帶一些顆粒感，算得上入口即化，小亮點是全麥吐司口感很棒，吐司十分柔軟，跟大量柔膩的芋泥一同入口，那口感實在溫柔，而芋泥肉鬆配上全麥吐司的香氣有種樸質的美味，如果芋泥是甜的就更讚了，哈哈，這純粹是我個人喜好問題。

以上，藏著超犯規芋泥吐司的早餐店，分享給大家！

5街2號早午餐

地址：新北市新店區中央五街2號

