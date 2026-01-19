早餐店突休息「這一幕」超震撼 萬人暖讚：鐵捲門有洋蔥

一家早餐店突然休息，沒想到祝福卡片引發討論。翻攝爆料公社臉書



台灣人對於早餐店真的很有感情！一名網友發出照片表示，自家附近的早餐店突然沒營業，原來是老闆身體不適暫時休息，但鐵捲門上卻充滿「祝福留言」。短短一張照片，也引來上萬人按讚，更稱「這老闆這輩子值得了，有這麼多鐵粉看了會哭！」

一名網友在臉書「爆料公社」分享暖心故事，台北中山區有一間老字號早餐店，營業時間卻拉下鐵門，原來老闆公告因身體不適休息，客人上門撲空後，紛紛在門口張貼字條喊話「祝老闆早日康復」，網友驚呼「老闆和老闆娘人一定不錯！」網友也說，鐵捲門上有洋蔥。

照片中客人祝福卡片，寫著「早餐店每天帶給大家元氣，現在換我們替您加油」、「祝福老闆身體健康、早日康復，沒有你的早上，我都肚子餓」，不少網友看完都感同身受、大喊溫暖。短短的一張照片，就吸引上萬人按讚，也引發網友討論。

也有網友分享早餐店位置，更查了Google評論，獲得4.7顆星好評，網友大讚，「全台北市應該沒有比它更便宜的早餐店」、「看起來不起眼的小店，生意超級好，東西很好吃，小時候的味道，實在又便宜」、「是年長者一起支撐早餐店，餐點都不輸現在那種網美及很貴的那種早午餐」。

