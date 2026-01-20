早餐店老闆歇業！鐵門卻「長出」1東西 13萬人看哭：這就是台灣人情味

實習記者藍子瑄／台北報導

早餐店老闆身體不適暫停營業，鐵門上卻被死忠顧客留下滿滿手寫祝福。（圖／資料照）

一扇拉下的鐵捲門，成了城市裡最暖的一面牆。近日有網友在 Threads 分享，台北市中山區一間鄰近台北車站的老字號早餐店，因老闆身體不適暫停營業，不少顧客撲了空，卻沒有怨言，反而在貼有「老闆身體不適休息」公告的鐵門上，留下滿滿手寫祝福，畫面曝光後感動大批網友。

這間早餐店平時人潮不斷，近期卻在鐵捲門上貼出公告，表示老闆因身體狀況欠佳需暫時休息。未料歇業期間，鐵門旁陸續出現一張張紙條，有人寫下「祝老闆身體健康、早日康復」、「早餐店給大家元氣，現在換我們替你打氣」，也有人幽默表示「沒有你的早上，我都餓肚子」，甚至附上飢腸轆轆的插圖，在灰白鐵門上格外醒目。

不少常客以「吐司去邊」、「鮪魚不加洋蔥」等方式留下專屬署名，鐵門上的留言充滿人情味。（圖／資料照）

不少常客也在留言區分享，老闆夫婦記性驚人，不只親切招呼客人，連每個人的客製化需求都記得一清二楚。也因此，有人特地在鐵門上留下獨一無二的「早餐式告白」，為老闆送上祝福，「吐司一定要去邊的楊小姐」、「一片奶油吐司的張小姐」、「鮪魚不加洋蔥的薛小姐」，各式各樣的「早餐式自我介紹」，成了鐵門前最溫暖的一幕。

貼文曝光後，掀起不少網友共鳴，留言區湧入暖心回應，「再次驗證了外國人說的：其實台灣人是生活在很棒的國家，只是自己不覺得」、「如果我是老闆，看到這個會哭出來」、「每次經過都會特別看今天增加了什麼」、「這才是我印象中的台灣社會，溫柔又有愛會互相關心」、「看到這個心裡很暖」、「太感動，我不行了 我好愛台灣」。

