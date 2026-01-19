早餐店老闆病倒休息！深鎖鐵門化身「祝福牆」 萬人一看暖哭

台北市中山區中山北路一間人氣早餐店因老闆身體不適暫停營業，深鎖的鐵門卻意外成為「祝福牆」，路過民眾與熟客紛紛留下手寫紙條為老闆集氣，溫馨又感動的畫面在網路上曝光後迅速吸引超過1.1萬人按讚、分享。

台北市中山區中山北路一間人氣早餐店因老闆身體不適暫停營業。 （圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見鐵門上貼著「老闆身體不適休息」的公告，但更引人注目的是公告旁寫滿關心話語，「祝福早日康復，我天天經過，天天肚子餓」、「祝阿姨早日康復」、「阿姨保重，想念早餐」、「想吃漢堡蛋，請照顧好身體，等您回來」。此外，還有常客在公告旁貼上紙條，「早餐店每天帶給大家元氣，現在換我們替您加油，祝您早日康復」。

廣告 廣告

「祝福牆」上字裡行間滿是關心與感謝，不少網友看了這溫馨景象直呼超感動，「哇，連我不是客人，都用念力希望老闆快點康復了，開店開到被一堆人關心，值了」、「有洋蔥」、「好成功的老闆」、「感動到泛淚是正常的嗎？」、「好成功的一間店」、「老闆肯定是好人，值得一生平安」、「老闆和老闆娘不但抓住大家的胃，也抓住大家的心！」、「老闆和老闆娘一定是很好的人，祝福實在是太多了」。

據悉，該店在Google評論擁有4.7顆星高評價，因價格實惠與美味餐點累積大批忠實顧客，並在評論區寫下，「這間是台北市區少見價格便宜實惠的早餐店，老闆娘很親切」、「實在是太好吃了，餐點好吃、價格實惠、待人親切！」「經濟實惠，用料實在，有這個價位實在不容易」、「小時候的味道，實在又便宜！」、「台北市最佛心的傳統早餐店」。

延伸閱讀

影/蘆洲知名蔥油餅夫妻遭砍死「刀刀見骨」 逆子身影曝光

宜蘭近海8:51發生規模3.9地震 最大震度4級

民進黨派誰戰蔣萬安？藍議員：賴清德屬意「聽話的她」